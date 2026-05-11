退休夫妻移居海景房！年年噴錢維修+天天拉窗簾躲陌生人...超後悔

▲日本一對老夫妻搬去海邊養老，沒想到因為鹽害反而讓他們狂燒養老金維修。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

一對年過60歲的日本夫妻，揣著4600萬日圓（約新台幣966萬元）退休金圓夢，砸重金在海邊買下二手屋，原以為每月靠23萬日圓（約新台幣4.8萬元）年金就能在海浪聲中爽過餘生。沒想到海風這份禮物代價超高，短短3年「鹽害」就讓愛車煞車鏽蝕、家電報廢，光是維修與更換抗鹽裝備就噴了350萬日圓（約新台幣73.5萬元），讓兩人驚覺老本正以驚人速度蒸發。

這幢二手海景屋出了什麼問題？

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日媒報導，67歲的武田與妻子搬進要價1800萬日圓（約新台幣378萬元）的二手海景屋，沒想到浪漫情懷敵不過嚴酷的自然環境，兩夫妻原本以為能看海看到老，可是入住不到3年，海風夾帶的鹽分就讓他們領教到什麼叫「開銷無底洞」，現在只能看著維修帳單發愁，深怕這退休金比體力還早見底，原本安穩的養老計畫瞬間亮起紅燈。

猛烈鹽害有多嚴重？

猛烈的鹽害簡直是金錢粉碎機。短短3年，武田的愛車就生鏽到連驗車都過不了，冷氣、天線與外牆也全被海風吹到報銷。為了維修與更換抗鹽裝備，兩人硬生生狂燒350萬日圓（約新台幣73.5萬元），光是車子就耗費150萬日圓（約新台幣31.5萬元）。

為何要拉上窗簾放棄美景？

更慘的是，住家後巷竟莫名成了網紅打卡聖地，每天下午大批遊客蜂擁而至，把寧靜私宅當成背景拍不停。原本想追求離塵世遠一點，現在卻天天被陌生人包圍。為了躲避窺探隱私，兩人被迫放棄窗外的蔚藍大海，整天躲在厚重的窗簾後，生活品質徹底崩盤。

夫妻後悔了？

武田現在回想起來簡直想撞牆，直言如果能坐時光機回去，絕對會阻止當初熱血移居的自己，原本充滿粉紅泡泡的退休夢，在經過鹽分洗禮與遊客轟炸後，變成了充滿悔恨的生存挑戰。



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