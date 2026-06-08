歐洲社宅比例超過15%　台灣年輕人盼「多蓋一點？」全場吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

高房價讓居住議題成為不少人心中痛點，就有網友認為，台灣社會住宅比例偏低，若能多蓋一點，或許能讓更多年輕人、租屋族有相對穩定的居住選擇，不必一路被房價與租金追著跑。貼文曝光後，引發大批網友討論，有人認為社宅確實應該加速，也有人點出關鍵問題，直言不是一句「多蓋」就能解決。

原PO在PTT的Gossiping板問卦，「沒人發現台灣死都不肯加速蓋社會住宅嗎！」他提到，歐洲部分國家社會住宅比例較高，新加坡、韓國、美國、日本也都有一定比例，相比之下，他認為台灣比例仍偏低，明明有預算，卻沒有把更多資源投入社宅。

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他感嘆，台灣房價高漲，許多年輕人買不起房，進而影響結婚、生育意願，因此希望政府能加速推動社宅，讓更多民眾有機會取得負擔得起的居住空間。

貼文引發討論，「影響不夠大是因為量太小好嗎，沒用外國幹嘛蓋，台北社宅明明就被搶爆」、「夢到附近社區2-30年前預售400萬現在要賣1600萬。」「問題就不是房子不夠，而是建商蓋得太差，郊區房子沒有好到你願意通車才是問題。」「你以為能蓋到幾趴？要幾年？蓋來抽樂透而已啦！」

不少網友也從執行面分析，認為蓋社宅牽涉土地、經費、人力、行政流程與後續管理，不是單靠口號就能馬上增加供給，「台北市都發局那時候才動工幾處社宅，整個量能就塞爆了，我請問你怎麼加速？」「這就跟說台灣病房很缺很嚴重，要多加，阿就沒護理師是要怎麼開出新病房？」