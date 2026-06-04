新竹市府提告返還國有地！男喊「已住超過70年」　法官判決結果曝

▲新竹市政府。（圖／資料照）

記者莊智勝／新竹報導

新竹市一名王姓男子遭新竹市府提出告訴，請求返還一筆國有土地，王男雖辯稱，該地非國有，是母親年輕時買受，已居住在此超過70年等。但新竹地院法官審酌地政人員至現場履勘測量紀錄等，認定王男佔用該土地，除判其拆除地上物返還以外，還須給付市府新台幣18萬7200元租金，且至返還土地之日止，王男須按月給付租金2925元。可上訴。

判決書指出，新竹市府主張，該土地為中華民國所有，市府為管理機關，王男未經市府同意，在該地上搭建地上物，無權佔用系爭土地，因此依民法規定，請求王男將系爭地上物拆除，並將該部分土地返還市府；又王男無權佔有該土地，受有相當於租金之不當得利，依民法規定請求給付回溯計算5年期間、以申報地價10%計相當於租金之不當得利18萬7200元。

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對此，王男則辯稱，其名下該房屋坐落之土地並非國有，該房為母親多年前買受，當年的土地不值錢，房屋才值錢，買房當然要買地，且他以居住在此超過70年；另王男還反稱，新竹市府亂告拆屋還地，已經被監察院糾正。

新竹地院法官審酌，土地所有權人對其土地被無權占有之事實無舉證責任，占有人自應就其取得占有係有正當權源之事實證明之，王男雖辯稱，買房當然要買地，且已在此居住逾70年云云，惟該土地確實登記為中華民國所有，有土地建物查詢資料可考，且房屋、土地各得為單獨交易標的，王男所言實屬無據，縱使已居住逾70年，亦非即為土地所有人。

此外，新竹市府遭監察院糾正乙節，法官查看相關公告，監察院係糾正新竹縣政府辦理都市更新過程，除捨棄行為時都市更新條例有關地上物拆遷之程序規定外，更忽視其實踐「適足居住權」之公法上義務等情。但經法院現場履勘，系爭房屋遭塗鴉、噴漆，大門上鎖，顯無人居住，且王男居住地址並非系爭房屋地址，王男既未居住於該房地，自與適足居住權無涉，因此法官判處王男應拆除地上物，並將土地返還予新竹市府，並給付18萬7200元租金，且至返還土地之日止，王男須按月給付租金2925元。全案可上訴。