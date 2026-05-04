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郁方也是住戶！　青田街名宅鄰居「加碼3.4億」掃進高樓層

▲▼ 青田街豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲15年前，被稱為「好門媳婦」的藝人郁方住進青田街豪宅。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

15年前，被稱為「好門媳婦」的藝人郁方住進青田街豪宅。最新揭露，該社區9樓2戶一口氣以約3.4億元交易，買方為邱姓自然人，戶籍地就登記在同社區5樓，本次「加碼再買2戶」，顯見鈔能力。

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媒體報導，被稱為「好門媳婦」的藝人郁方2010年住進大安區豪宅，與公婆正好買在上下各樓層。該社區鮮少出現交易，實價登錄以來僅有3筆，其中有2筆還是最新交易。

最新實價揭露，去年12月該社區9樓2戶分別以1億7059萬元、1億6900萬元交易，權狀分別為121、119坪。2筆交易合計3億3959萬元，平均單價約178萬元。

經查謄本，買方為邱姓自然人，戶籍就登記在該豪宅5樓。再查5樓謄本，屋主即為邱姓自然人以及張姓自然人，邱在早年透過買賣取得，張則在近年透過配偶贈與取得一半產權。

住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示：「青田街為著名的名人巷，也是大安區心臟地帶，緊鄰大安森林公園、明星學區，環境舒適，擁小天母之稱，光是公寓單價就站上百萬元。」

江建欣觀察：「青田街物件釋出量相當稀少，尤其是屋齡20年內的電梯名宅，更是可遇不可求，以本次討論的社區來說，沒有聽聞在市場上釋出，就直接被買走了。」

江建欣指出：「雖然該社區屋齡已達17年，但狀況維持得非常好，在地段及產品稀有性之下，成交單價約180萬元不足為奇。」

▲▼ 青田街豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲雖然該豪宅屋齡已達17年，但社區狀況維持得非常好。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「青田街名人住戶除郁方，還包括林依晨、侯佩岑，此外還有不少企業界大老板，地段含金量高，指標社區包括『青田青』、『國美青田』、『青田官邸』，排除掉特殊交易後，近4年皆無交易紀錄，顯見釋出量稀少。」

價格方面，葉沛堯以約2年前完工的指標案「青田168」為例，「該社區成交單價站上180萬元行情，最高價逼近200萬元大關。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲青田街豪宅交易分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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關鍵字：青田吉田青田街郁方豪宅房價住商不動產東森房屋

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