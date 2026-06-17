租不如買！訂簽29萬起卡位淡海核心　搶賺「大橋通車＋AI科學城」雙利多

▲「新海城2夢想市」坐落於淡海核心商業區，擁有8177坪雙面臨路角地的地王優勢，以訂簽29萬起的超低門檻，讓首購族輕鬆實現「租不如買」的置產夢想。（圖／新海城2夢想市提供，下同）

房產中心／綜合報導

在通膨巨獸肆虐的當下，許多年輕租屋族正深陷財務焦慮。隨著物價攀升，租金漲幅已逐漸追上每月房貸支出，不少人感嘆「努力賺錢卻是在幫房東繳房貸」。房產專家指出，現在正是轉變思維的關鍵轉捩點，與其將資金投入無回報的租金，不如號召建立個人資產，實現「租不如買」的財務主導權。興富發建設於淡海核心推出的建案「新海城2夢想市」，便以訂簽29萬起的超低門檻，為首購族提供了一個從容入主資產的聰明選擇。

雙語學區與便捷交通：給孩子更好的起點

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「夢想市」為下一代打造理想的起點，建案位於淡海中心商業區的正核心，散步僅100公尺即可抵達具備國際化教學環境的雙語淡海國小。家長不再需要擔心下課接送的煩惱，讓孩子在優質的雙語環境中穩定成長。

▲「夢想市」下樓散步僅100公尺即可直達具備國際化教學環境的雙語淡海國小。

在交通機能上，下樓即輕軌V10站，可極速串聯捷運淡水信義線，直達台北車站、中山及信義商圈。此外，隨著市府斥資230億打造的「淡江大橋」於2026年5月12日通車，沙崙路將能直線連結大橋，並接軌台61、台64快速道路，20幾分鐘即可串聯北車、新板、新莊等雙北核心區，徹底打通淡水的交通任督二脈。

聚焦「大橋紅利」：買在起漲點的高投報選擇

隨著淡江大橋通車，淡海正式進入關鍵轉折年。淡海新市鎮正迎來交通三箭齊發、AI淡海科學城、以及新北大巨蛋選址（計畫）等重大建設利多。淡江大橋的通車帶來龐大的人口紅利與產業進駐，這種「大橋紅利」將使淡海核心區域成為高增值潛力的指標。對於眼光精準的長線置產及幫孩子存房的客群而言，低首付、高增值潛力的「夢想市」無疑是避開通膨陷阱、實現財富翻轉的絕佳工具。

▲隨淡江大橋於2026年5月正式通車，沙崙路直線連結大橋並接軌台61、台64快速道路，大幅縮短前往雙北核心區的時間，為區域注入強勁的「大橋紅利」增值潛力。

基地地王優勢：生活採買娛樂一應俱全超方便

作為區域內的「首席地王」，「夢想市」擁有高達8177坪的雙面臨路角地基地。社區規劃極具生活機能，下樓即擁百家精品商店街，步行750米可達海都心商城，滿足一切日常購物需求。

在公設方面，特別傾力邀請萬豪集團御用設計團隊P.I.A操刀，以海洋城市美學打造淡海頂級千坪會館。包含挑高9.8米的迎賓大廳、露天泳池、閱讀交誼廳等五大主題全齡公設，讓住戶回家就像在國際星級飯店度假，真正感受到下班後的放鬆生活。

▲社區特別重金邀請萬豪集團御用設計團隊P.I.A操刀，規劃頂級露天泳池等千坪五大主題全齡公設。

全室精裝修：即刻入住享受人生

最受自住型購屋者青睞的是「夢想市」主打的「全室精裝修」方案。訂簽29萬起，即包含全室裝潢；從天地壁的質感裝修、系統收納櫃，到冷氣、蒸烤爐、廚下型淨水器等通通給好給滿。

這種一條龍的規劃，不僅為購屋者省下不少裝修預算與數個月的溝通工期，更由專業建商把關施工品質，避免了後續追加預算或工期拖延的困擾。對於想脫離租屋生活的年輕族群而言，真正實現了「一卡皮箱即可入住」的夢想，以輕槓桿方式入主高品質的捷運雙語宅，迎接有資產、有從容感的新人生。

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