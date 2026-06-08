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3千萬新房賣不掉！女改場地租借　月入逾30萬

▲▼ 房屋,房子,買房,私人車道,停車,車庫。（圖／CFP）

▲女子蓋好的新房子賣不掉，選擇放上場地租借平台，平均每月可進帳1萬美元。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國喬治亞州女子赫雷拉（Jessica Herrera）耗資逾百萬美元蓋了新房子，原計劃完工後立刻出售，卻因學區評價不佳遲遲找不到買家。走投無路之際，她改把房子掛上場地租借平台Peerspace，以每小時150美元的價格出租給影視製作團隊與品牌廣告商，每月平均進帳1萬美元（約新台幣31.6萬元），足以支付每月逾1萬美元的房貸。

遇工期拖延等因素　建造成本飆

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紐約郵報報導，這棟房子的格局為4房4衛、室內面積3500平方英尺（約98.3坪），赫雷拉原本規劃6個月完工的案子，因為申請許可證耗時，花費整整1年半的時間，再加上安裝新的化糞池系統，整體建造成本大幅飆升。

赫雷拉前後共投入110萬美元（約新台幣3476萬元），並決定以125萬美元（約新台幣3950萬元）的價格掛牌出售。她起初相當有信心能快速成交。然而，房子就是賣不掉。

學區不夠好、有樓梯　買家卻步

「這棟房子賣不掉，是因為學區的問題」，赫雷拉認為，願意出這個價錢的買家，通常都在找評價更高的學區。

格局也是一大障礙。房子設有樓梯，讓有意購入的年長買家或有長輩同住需求的大家庭直接打退堂鼓。

▲▼買房,房屋,房子,租屋,看房,臥室。（圖／CFP）

▲赫雷拉添購高檔家具，把場地出租價格設定為每小時租金150美元，最少要租4小時。（示意圖／VCG）

不做民宿選擇場地出租　月入逾30萬

就在赫雷拉陷入僵局之際，同事介紹場地租借平台Peerspace。赫雷拉直言，她並不喜歡Airbnb這類過夜出租的模式，「那是一棟全新的房子，做 Airbnb會有房屋損耗的問題，且隨時要處理房客的事，我沒那個時間」，加上委託第三方管理就要被抽走兩成收入，讓她更不考慮這條路。

赫雷拉最終決定投入1.5萬美元添購高檔家具，並在2025年5月正式把房子放上Peerspace，每小時租金150美元（約新台幣4740元），最少要租4小時，平均每月進帳1萬美元（約新台幣31.6萬元）。她透露，整體感受相當滿意，客戶通常來幾個小時之後就會離開，且高達九成會把房子恢復原樣。

每月房貸逾1萬美元　撐到房市回溫

目前這套模式對赫雷拉而言是理想的過渡方案，每月租金收入恰好能支付每月約1萬美元的抵押貸款，讓她得以等待房市回溫，再以理想價格出售。

赫雷拉估算，如果能投入時間經營行銷，每月收入可望上看2萬至3萬美元。屋內有極為寬敞的廚房，是舉辦晚宴的夢想場地；後院則能舉辦各種戶外活動，例如瑜伽早午餐會、電影之夜或現場音樂演出。

關鍵字：賣房出租

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