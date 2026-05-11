在「信義安和」遇見國際生活標竿　「志榮安邸」承接台北黃金門牌珍稀價值

▲台北大安區安和路一段睽違15年再推新案！備受期待的「志榮安邸」矗立於林蔭黃金地段，為高端買家打造優雅從容的新生活座標。（圖／志榮安邸提供，下同）

房產中心／綜合報導

在台北市精華地段的版圖中，大安區「安和路一段」是台北人心中公認的黃金門牌之一。

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這條總長度僅800公尺的林蔭綠軸，在城市脈動中扮演著極其特殊的角色，位居仁愛路圓環的官道風範與信義計畫區的繁華金融核心之間，卻能保留一抹靜謐且優雅的生活節奏。對於長期關注地產價值的買家而言，信義安和一帶代表的是身分與品味的指標，在台北土地開發飽和、大坪數豪宅盤據的現況下，這裡已長達15年未曾出現過地段純度如此之高的住宅新案。如今，終於等到「志榮安邸」屹立的時刻，自然也吸引不少高端買家探詢，表達出對於安和路首排門牌的高度期待。





志榮安邸座落於安和路首排，走出家門僅需30秒步行時間，即抵捷運信義安和站1號出口，無論是搭乘捷運往返101商圈，或是轉瞬進入信義區的金融百貨核心，都顯得輕而易舉，下樓即捷運、直通北車六鐵0轉乘0出站的便利性，也能為生活爭取到更多餘裕。對於習慣掌握節奏的高端人士來說，居住於此意味著能隨時在國際辦公室的節奏感與家庭生活的寧靜感之間無縫切換，擁有空間與時間的絕對支配力，正是穿梭於繁華都心最令人嚮往的從容。





除了交通硬實力，安和路一段最讓人傾心的，莫過於既坐擁濃厚的人文氣息，也坐享高端名店環繞的精緻感。入主志榮安邸的未來生活，早晨的序幕就在林蔭綠廊下悠閒散步展開，安和路上的綠意為來往居民營造出宛如置身歐洲街頭的錯覺。鄰近街道也有許多具國際水準的摘星餐廳、文青美感的選物店以及不時有藝術家進駐的專業畫廊，每一處轉角都可能遇見驚喜。生活中的每一處細節，都與高端生活品質緊密扣連。

深知安和路地段的不可複製性，志榮安邸以對等的國際視野，選擇合作的頂尖團隊。主導全案設計的Q-LAB曾柏庭建築師，曾於國際大師貝聿銘的事務所歷練，並擔任墾丁Capella飯店的台灣唯一執行事務所。將頂級度假飯店的放鬆感與細節要求帶回台灣，落地台北大安，以飯店思維，將建築與周圍的都市景觀和諧融合。





室內空間針對當代買家對於「尺度餘裕」的需求進行深度規劃，19、26及29坪的設定，雖然屬於精緻坪數，卻在設計上展現出大戶人家的品味思考，內部空間特別強調「迴遊動線」，極大化每一寸坪效，將大安區昂貴的地坪轉化為居住者最有感的舒適空間。針對現代人最在乎的空間通透感，建築設計強調戶戶雙面採光、全落地窗景，讓光影自由穿透室內。視覺延伸不僅讓室內顯得更為開闊，也讓窗外的城市風景、林蔭綠意成為室內裝潢的一部分。





為了貫徹高品質的居住承諾，內部標配亦選用St. Regis聖瑞吉斯飯店同等級的頂級廚衛精品，將五星級飯店的工藝落實在洗手檯、水龍頭等細節上。對住戶而言，這不是刻意的鋪陳，而是讓品味不露痕跡地自然融入日常起居。這份講究而不屈就的堅持，體現了對自己對於家人的珍愛，也體現了對於高品質生活的絕對追求。





放眼台北市未來的地產發展，想要在信義安和、安和路一段找到具有同等開發密度的住宅案，可能得再等下一個10年甚至更久。在這個指標性地段持有一座由國際級建築師操刀、享有極致機能與人文氛圍的居所，其價值早已超越單純的居住功能。





安邸座在台北大安的超級正核心位置，為追求精準的買家提供了近乎完美的居所，讓買家在立足都會區的同時，也能擁有一座滿足個人品味的理想殿堂。對於見慣豪宅美寓的藏家來說，位於都心卻隱於林蔭之間，或許正是目前台北房市最值得收藏的一章。

志榮安邸 : https://topscene.tw/GNRAG

