罕見！寶雅月花43萬卡位高大特區　獲「2年免租期」優待

▲好地段不等人，「寶雅」近年積極展店，先下手卡位高大特區西側素地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

好地段不等人，連美妝雜貨通路龍頭都先下手卡位！「寶雅」近年積極展店，早在2025年就租下高雄高大特區、台17線旁約353坪土地，月租金43萬元，且簽下15年長約。不過租金要到2027年1月才開始起算，等於先卡位2年，租金一省就是近千萬元。

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楠梓高大特區受惠台積電高雄廠開始量產，建商推案熱絡，大樓一棟接一棟完工，帶來的龐大人口紅利，讓該區成為連鎖品牌的兵家必爭之地。

▲該地位於德中路，屬於高大特區西側，約353坪土地，月租金高達43萬元。（圖／翻攝自實價登錄官網）

根據租賃實登顯示，「寶雅」在2025年3月一口氣租下該區東、西兩側的2塊素地，其中位於東側的素地已火速開發，月租金50萬元，打造楠梓藍田店，且在2025年已正式開幕。

另一塊位於台17線旁約353坪土地，月租金高達43萬元，換算單價1218元，簽下15年的長約，特別的是，該地租金自2027年1月才起算，等於擁有長達近2年的「免租卡位期」，若以月租金換算，免租期租金省下約940萬元，逼近千萬元。記者詢問寶雅開幕日期，截至交稿仍尚未回應。

▲台17線車流量穩定，吸引近年大型連鎖品牌像是日系服飾品牌思夢樂、全聯等持續進駐，商業能見度明顯提升。（圖／記者張雅雲攝）

有在地仲介透露，該筆租賃條件相對少見，市場上很少看到純土地租賃案有近2年免租期，研判應是雙方在合約上進行結構性調整，有可能地主與承租方對總租金收益、前期開發成本與後續營運時程都已取得共識。

住商不動產楠梓高大謙行加盟店蔡岳霖表示，台17線車流量穩定，吸引近年大型連鎖品牌像是日系服飾品牌思夢樂、全聯等持續進駐，商業能見度明顯提升。該區位於高大特區西側，隨居住人口持續移入，也讓沿線街邊店的消費支撐力逐步成形。

▲寶雅承租德中路土地小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

由於高大特區內有不少素地，依地主規劃，由承租方純租素地，自行興建地上物，單坪地價租金約500元，若是由地主先興建地上物後出租，單坪租金約1500~2000元。

蔡岳霖說：「高大特區發展呈現由東往西推進的態勢，持續吸引更多知名連鎖品牌以大型獨立街邊店形式進駐。」住宅市場方面，區內產品目前仍以屋齡約10年的大樓為主，單價約落在3字頭上下，對自住族群仍具一定吸引力。

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