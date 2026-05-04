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台南第二間好市多確定了「還有加油站」　地點曝！在地人超嗨

▲▼好市多,結帳。（圖／記者許宥孺攝）

▲好市多。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台人歡迎。粉專「台南式 Tainan Style」發文透露，台南第二間好市多已正式完成簽約，地點就落在東區生產路與崇聖路口，未來除了大型賣場外，還將引進南台灣首間好市多加油站，消息曝光後立刻引發熱議。不少在地人直呼期待，但也有人擔心交通問題，認為生產路本來就不寬，未來恐怕更加壅塞。

粉專指出，「台南第二間好市多確定囉！」先前傳出展店消息，如今已正式簽約定案，基地鄰近鐵路地下化後新增的南台南車站。為避免車潮衝擊交通，規劃將採內縮設計，並提供約500坪開放空間及170坪公益空間回饋地方。「按照目前時程規劃，好市多台南二店可望明年動工，2028年完工開幕。」

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其中最受矚目的，莫過於加油站設置。台南式提到「也預計將引進南台灣首間好市多加油站！」讓不少在地人興奮直呼，「可以專門辦卡來加油了」、「有加油站！台南人的福音」、「好市多加油很省」、「太好了，我可以在好市多加油了。」

不過，也有人把焦點放在交通問題與選址，「生產路要拓寬……路很窄」、「完了 生產路、大同路已經每天塞車塞爆了」、「不寬的生產路表示……」也有網友認為兩間店距離偏近，「其實不太懂兩間距離這麼近是要幹嘛。」

關鍵字：好市多台南加油站Costco

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