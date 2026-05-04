央行微鬆綁「來不及貢獻」　4月移轉棟數創9年新低

▲六都4月買賣移轉棟數合計1萬5685棟，為近9年同期新低，月減14.2%、年減7.1%。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

六都4月買賣移轉棟數合計1萬5685棟，為近9年同期新低，月減14.2%、年減7.1%。不過，信義房屋專家表示，4月移轉棟數尚未反應到央行「微鬆綁」政策後的買氣回籠，估5月開始的數據可能有機會開始轉正。

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六都地政局今（4日）公布4月建物買賣移轉棟數，合計1萬5685棟，為近9年同期新低，月減14.2%、年減7.1%。若從1~4月合計來看，共6萬2688棟，同樣為近9年同期最低，年減3.4%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「央行3月中下旬理監事會議針對第二套房貸成數微鬆綁，之後買氣才正式回籠，不過4月的六都建物移轉棟數反映鬆綁前的市況，因此呈現衰退，估往後的數據可能有機會開始轉正。」

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「3~4月間股市從最低不到33000飆上4萬點，強勁漲勢吸納市場游資，但當股市面臨高位盤整時，資金往房市多元配置的可能性也可望增加，房市後續買氣仍有機會倒吃甘蔗。」

▲六都買賣移轉棟數整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

觀察六都數據， 高雄在一片年減的趨勢中，逆勢較去年同期增加3%，繳出六都唯一年增的佳績。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「高雄過去幾年曾因科技業投資話題帶動房市，但短期內價量衝高後，遇上景氣盤整時拉回也較明顯，因此去年高雄整體交易量為縣市合併以來的新低。」

陳定中接著表示：「高雄今年4月由於比較基期低，加上新興區近期有『棋琴文合苑』、『崑庭敦品』等案交屋，使4月買賣轉量衝破200棟，比去年同期的97棟大增上百棟，成為助威高雄年增率收紅的關鍵。」

另外，台中月減僅1.7%，不僅北屯、西屯及南屯等傳統熱區表現出色，其中太平區4月買賣移轉棟數更創下2011年以來同期歷史新高。

住商不動產太平新光加盟店店東陳信宏表示：「太平區周邊近年來由於具有台74線、交流道等交通優勢，加上新案價格平均成交單價僅約35萬元，可說是台中環台74線最具CP值區域，因此持續磁吸首購、年輕族群移入，在人口急速擴張之下，加上有新光重劃區為近期建商推案重鎮，適逢新案交屋潮，造成區域買賣移轉有顯著成長。」

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