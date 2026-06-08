28歲OL「看中南樹林華廈」　一票人揭殘酷現實勸退

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名28歲OL表示，近期看中一間靠近南樹林、屋齡30幾年的華廈，總價在1000萬以內，目前她擁有280萬元資產，沒有父母支援。她進一步透露，該物件採光通風好，但騎車通勤需40分鐘，且擔心樹林成交量小、未來會賣不掉或賠錢，因此徵詢過來人意見。

28歲小資女靠自己！看中「南樹林華廈」想衝了

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女網友臉書社團「買房知識家」發文提到，她目前有現金200萬與股票80萬，最近看中一間位於南樹林、屋齡約30年的華廈。雖然物件採光、通風佳且鄰近未來捷運站，但她每日騎車通勤需花費40分鐘。

考量到板橋、土城房價高攀不起，她原計畫「先求有再求好」，卻擔心樹林成交量不大且近期漲幅過高，未來恐面臨轉手困境。

頭期款恐不足！網友點出「老屋貸款」殘酷現實

針對原PO的財務狀況，許多熱心網友提醒，老屋的頭期款不能只抓兩成，「現金最好抓房價的3-4 成，銀行現在對高屋齡貸款很嚴格」、「頭期不夠以防後續花費，貸不滿八成就要自己補」。

更有過來人建議考慮其他區域，「可以去看看土城頂埔30年的大樓，有捷運藍線與三鶯線話題，保值性可能更好。」

房仲揭秘老屋坑點：維修費與漏水是惡夢

除了資金問題，第一線房仲也給出中肯建議，指出若30年老屋從未整修，未來修繕費用會非常驚人，之後狀況會很多，指不定還要因漏水跟管委會周旋。建議多看已整修過的物件，並留意房產謄本，如果買進日期在1-2年內恐是投資客物件，須提高警覺。