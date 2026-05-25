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輝達定錨、交通推進！北士科「護國大道」聚焦福國路首排　企業卡位築資產護城河

▲北士科正逐漸轉變為新一代科技聚落，台北「護國大道」福國路首排資產，成為企業佈局未來最核心的選擇。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

在產業快速重組與市場波動加劇的時代，企業對商辦的需求，已從單純辦公空間，轉向資產配置的一環。買商辦，不只是使用，更關係到資產保值、穩定現金流，以及在通膨環境下建立長期的資產護城河，逐漸成為企業佈局未來的重要策略。

▲▼聯上智科。（示意圖／遠創力行銷(股)公司提供）

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▲企業對商辦的需求，已從辦公空間轉向資產配置的一環。（示意圖／遠創力行銷(股)公司提供）

房市專家張旭嵐分析，現今企業選擇商辦是結合資產、營運與財務的整體決策。首先，舊商辦更新的剛性需求浮現，新世代企業對空間與形象要求提升，帶動升級動能；其次，是租金效益與穩定現金流，企業持有商辦，不只自用，也能創造長期收益；第三，是財務操作彈性，包括貸款成數最高可達7成，以及透過資產配置消化盈餘的節稅空間。此外，在IFRS（國際財務報導準則）與ESG趨勢下，新世代商辦在資產配置與綠色金融上，也具備額外優勢。

▲▼聯上智科,北士科,企業商辦,福國路首排,房市專家,張旭嵐。（圖／記者姜國輝攝）

▲房市專家張旭嵐。（圖／記者姜國輝攝）

張旭嵐認為，企業選址不再只看地段，而是從整體產業鏈位置進行判斷。隨著輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳北士科，此區將成為國際AI軸線的關鍵樞紐，持續吸引國際品牌及資金挹注，加上政府同步建構整體交通系統，未來北士科每日可望新增逾10萬人次的交通量體，對企業而言，將會強化合作機會、人才佈局，甚至競爭力，也讓北士科成為資產配置的關注區域。

▲聯上智科。（圖／遠創力行銷(股)公司提供）

▲輝達定錨北士科AI軸線，持續吸引國際品牌及資金挹注。（3D區域示意圖／遠創力行銷(股)公司提供）

在北士科整體藍圖中，40米寬的福國路被視為發展軸線，對標內科交通命脈瑞光路，不僅串聯區域核心，更連結台北精華地帶與國際商港的樞紐地位。

▲▼聯上智科,北士科,企業商辦,福國路首排。（圖／記者姜國輝攝）

▲40米寬的福國路被視為北士科最核心的發展軸線。（圖／記者姜國輝攝）

遠創力行銷協理張倉周進一步說明，福國路往東可透過福國橋銜接中山北路，往西可經洲美快速道路串聯國道1號與關渡平原，甚至往北延伸至台北港，未來包括無人公車、快捷公車、輕軌及捷運等多元運輸工具規劃均同步推進中；再加上輝達的海外旗艦總部以及金仁寶集團高樓總部皆坐落於此，將形成AI聚落，因此福國路堪稱是一條福國利民的「護國大道」。

▲▼聯上智科,北士科,企業商辦,福國路首排。（圖／記者姜國輝攝）

▲遠創力行銷協理張倉周。（圖／記者姜國輝攝）

然而，福國路首排產專用地，可自有的商辦量體卻相當稀缺，目前僅剩4塊基地尚未開發 。在此條件下，聯上開發取得區內約1,156坪基地，推出「聯上智科」，成為企業卡位「輝達同路段、首排資產」的重要機會。

▲▼聯上智科,北士科,企業商辦,福國路首排。（圖／記者姜國輝攝）

▲「聯上智科」具備福國路首排、三面臨路角地條件。（圖／記者姜國輝攝）

遠創力行銷協理張倉周指出，「聯上智科」基地位於北士科新洲美段三面臨路角地，區域坐擁大山、大河與大平原景觀條件；在產品規劃上，強調空間彈性與使用效率，並導入ESG永續設計思維，從基地退縮、建築立面到共享公設空間，強調引光、引風、引綠，且一層兩戶、戶戶邊間，讓員工在辦公時能充分享受自然環境，進而激發創造力與想像力；同時具備黃金級綠建築（申請中），讓進駐企業門面與辨識度，更能相對突出。

▲聯上智科。（圖／遠創力行銷(股)公司提供）

▲北士科坐擁大山、大河與大平原景觀條件。（區域示意圖／遠創力行銷(股)公司提供）

當商辦成為競爭力的延伸，區位、交通與產業條件決定了資產價值的上限。北士科正逐步從開發區轉變為新一代科技聚落，「護國大道」首排資產，將是企業佈局未來最核心的選擇。

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鑑賞專線：0800-502-555 
官網資訊：https://www.fgrealty.tw/927ukp
官方LINE：https://www.fgrealty.tw/94k6mr 
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