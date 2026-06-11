他看老公寓「標配浴缸」納悶了！一票反感嘆：現在得取捨

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友納悶，台灣明明沒有太強烈的泡澡風氣，但從老公寓、透天厝來看，過去不少房子浴室都會標配浴缸，甚至還是馬賽克磁磚浴缸，久了縫隙容易發霉，看房時只要看到就覺得詭異，讓他不解「當時每個房子硬要弄浴缸是弄什麼心酸的？」貼文曝光後引發討論。

原PO在PTT八卦板發文指出，台灣人不像日本人有明顯泡澡習慣，但以前許多老公寓、透天厝，浴室卻常常配置浴缸，「而且以前浴缸還是那種馬賽克磁磚浴缸，久了磁磚縫隙還會發霉」，讓他看中古屋時常覺得很困惑，好奇為何過去房子會把浴缸當標配。

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貼文一出，不少網友從房屋格局角度分析，認為以前房子坪數較大，浴室空間相對寬裕，加上老透天停水時浴缸還能拿來蓄水，才會常見這種設計；但現在房價高、室內坪數縮水，小宅浴室能做乾濕分離就不錯了，根本很難再塞進浴缸。

眾人紛紛留言，「現在浴室一坪沒辦法放浴缸了」、「現在小戶型誰還用浴缸」、「喜歡泡的還是很多，但是空間夠的越來越少」、「以前會天天泡，是現在新建案太貴才不配浴缸」，不少網友感嘆，浴缸從過去常見配備，變成現在買房裝潢時要特別取捨的項目。

也有人直言，「我也好想打掉，好占空間」、「浴缸算是最不推薦的裝潢項目之一吧」、「現在有折疊泡澡桶，浴缸真的不必要」，但也有愛泡澡派反駁，「泡澡很爽好嗎，當初裝潢第一要件就是浴室要弄進去浴缸」、「我天天泡，浴缸必備，越大越好。」