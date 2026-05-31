買房登記妻名下！貸款裝修都他扛　新竹男離婚「討房血淚歷程曝」

▲黃男購屋後將房子登記在妻子名下，未料兩人之後婚姻生變，協議離婚。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名黃姓男子控訴，他與妻子潘女在婚姻存續期間在新竹縣購入了一棟透天厝，雖然房子登記在妻子名下，但貸款、裝修費用均由他一肩扛下；後夫妻感情生變協議離婚，並說好由黃男將貸款清償完畢後，潘女應配合辦理將房屋過戶予他，未料潘竟於111年間擅自委託仲介出售該房地，黃男因此提出告訴。新竹地院法官審理後，判潘女應將建物所由全轉移登記予黃男，另須給付黃男協助償還的債務348萬3464元，全案可上訴。

判決書指出，黃男表示他與潘女原為夫妻關係，並在婚姻存續期間由他向銀行貸款，買下位於新竹縣的一處透天厝，並登記在潘女名下，供2人與子女共同居住，但107年12月夫妻感情生變，並達成協議離婚，由於該房屋貸款、裝修費用均由黃男支出，因此雙方約定待黃男將貸款全部清償完畢後，潘女應無償配合辦理將該房地轉移過戶予黃男。

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未料111年2、3月間，潘女因向黃男索要金錢不成，竟擅自委託房仲刊登出售該筆房地，顯然已無意履行離婚協議之約定。黃男得知後，因恐潘女逕自處分房產而損及他的權益，因此立即相聲請假處分獲准，並由新竹地院予以查封登記。然潘女仍執意售屋，透過房仲向黃男聯繫賣房未果外，又向另名呂男借款300萬元，且拒不清償，後呂男對潘女聲請支付命令，並對該房地聲請假扣押，以製造不實債權之方式迫使黃男配合賣屋，並由呂男對潘女財產聲請強制執行。黃男雖感到萬般無奈，但為保住房地，因此代潘女償還該筆債務，本金加利息、執行費用等合計共348萬3464元。

在離婚7年多後，黃男於115年提出告訴，主張他已將該房地的銀行貸款清償完畢，要求潘女履行當年兩造離婚協議書之約定，無償將房地所有權轉移登記予他；另依民法規定，向潘女請求返還當初由他向呂男代還之借款348萬餘元。

新竹地院法官審酌，潘女經合法通知後，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。法官勘驗黃男提出之事證，包括土地登記謄本、建物登記謄本、異動索引、戶籍謄本、離婚協議書、以及多筆支付命令及過往假處分紀錄等，勘信黃男主張為真實，判處潘女應將該筆房地所有權無償轉移予黃男，並須返還不當得利348萬3464元。全案可上訴。