海線房價衝4字頭是造神？　在地房仲直言：有人平轉也賣不掉

▲台中海線房市過去10年，從1字頭衝上4字頭，被建商形容為「黃金10年」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

台中海線，過去10年從1字頭衝上4字頭，被建商形容為「黃金10年」，但真的是全面起飛，還是資金與題材堆疊出的造神現象？最新一集《地產詹哥老實說》邀請遠見房屋共同創辦人謝濱展，從在地第一線觀察，直言海線呈現「2字頭重現、4字頭死守」的兩極化走勢。

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謝濱展回憶：「早期遠雄第一期推案時單價約12、13萬元，當時市場主打造鎮、新市鎮重劃區等題材，吸引大量外地資金進場。但隨著低利環境、房地合一稅尚未提高，加上股市風險記憶猶新，不少投資人『朋友揪朋友』進場買房，推升房價一路上漲，形成長達近10年的多頭行情。」

不過他坦言，自己並未進場追高，原因在於海線生活條件與市區仍有落差，且房價漲幅已逐漸脫離租金與實質需求。

謝濱展指出：「早期購屋者目前多能穩定出租，但近2~3年以3字頭、4字頭進場者，風險明顯升高，現在已經開始有人必須降價求售，甚至平轉都不見得賣得掉。」

▲謝濱展坦言，2~3年以3字頭、4字頭進場者台中海線者，風險明顯升高。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

他分析：「過去建商頻頻端出的捷運、Costco、產業進駐等利多，實際兌現比例僅約2~3成，真正落地的多半只有三井Outlet等商業設施，但對長期居住與就業結構的幫助有限。」

此外，加上近期大量新屋交屋，租賃供給快速增加，租金已出現下修，空置率提高，對投資型買盤形成壓力。

價格分化方面，謝濱展指出，海線目前呈現「2字頭重現、4字頭死守」的兩極化走勢。他提醒：「品牌與產品定位差異極大，不能單以區域論價，部分平價建案已回落至2字頭，而定位為區域豪宅的個案仍站在高檔，但後續接手買盤有限。」

至於未來3~5年走勢，謝濱展認為：「若缺乏捷運南線等重大交通建設實質推進，海線房價恐怕將長期盤整，在通膨環境下等同實質下修。」他也建議有意購屋者，「務必實地感受通勤時間與冬季東北季風環境，能接受再買，才不會後悔。」

▲若有意在台中海線購屋，務必實地感受通勤時間與冬季東北季風環境。（圖／記者陳筱惠攝）