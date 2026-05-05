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10年總租金逾3700萬　北區近3年最貴「租賃豪墅」用途曝光

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲根據租賃實登，今年3月有租客租下台南北區整棟透天豪墅，月租金為30萬元，為該區近3年最貴租金王。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

台南去年遊客數突破2800萬人次，居全台之冠。換算平均每位國人一年到訪約1.2次。根據實登，3月有租客租下北區整棟透天豪墅，月租金為30萬元，租期達10年，為該區近3年最貴租金王。據查，新租客就是瞄準觀光商機規劃為商旅。

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根據租賃實登揭露，北區民德路一棟透天豪墅3月租出，為整棟地上4樓透天，屋齡10年，建坪181.4坪，共19房1廳19衛，含「冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、瓦斯或天然氣、有線電視、網路、傢俱」，月租金高達30萬元，租期自2026年5月起長達10年，並備註「該案採分段租金，5月1日至2031年4月30日，月租30萬元含稅，2031年5月1日至2036年4月30日，調升至33萬元含稅」，為北區近3年實登揭露最貴租金，堪稱台南豪墅王。

據查，承租方為「維邇莊園 Family Inn 傑克」，目前已開放訂房。根據交通部觀光署《旅宿網》合法旅宿查詢，該旅宿前身為「傑克堡旅舘」，現已更名營運，主打全館溜滑梯主題房，房內配置球池等親子設施，鎖定家庭住宿客群。

台灣房屋安平加盟店店長黃宗偉表示，台南去年遊客數突破2800萬人次，旅宿家數也已突破千家規模；而北區擁有花園夜市等指標景點，且鄰近台南火車站，往赤崁樓、國華街、神農街等觀光熱區交通便利，對旅宿業者而言具備穩定客源與地段優勢。

▲▼ 花園夜市 。（圖／記者張雅雲攝）

▲北區擁有花園夜市等指標景點，且鄰近台南火車站，觀光客源穩定。（圖／記者張雅雲攝）

黃宗偉指出，北區一般透天店面依路段條件不同，整棟月租多落在約4~10萬元區間，即便是主幹道或大坪數店面，租金多落在15萬元上下，少數百坪等級標的才有機會站上30萬元大關。

黃宗偉分析，該區屋齡約10年的透天產品，多為地坪約40~50坪、配備電梯的豪墅型規劃，市場總價帶約落在4000~5000萬元。由於已跨過豪宅限貸門檻，購屋族資金門檻相對提高，買盤以高資產族群為主，去化速度也相對審慎。

永慶不動產台南兵市中華加盟店店長蔡裕荏分析：「本案月租達30萬元，對業者而言，省去一開始裝潢成本，頗具有經營彈性。不過，租金已屬區域高檔水位，後續需仰賴穩定住房率與房價支撐，才能消化租金、人事壓力。」

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關鍵字：台南觀光北區豪墅高租金商旅親子旅宿

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