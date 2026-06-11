賣房籌錢替兒辦婚禮　印尼媽住河邊「帆布屋」

▲女子賣掉家中唯一的自住宅，替長子籌錢辦婚禮，如今住在河邊的簡陋小屋。（圖／翻攝自beritanusa）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼中爪哇省一名57歲女子為了幫長子籌措婚禮費用，忍痛賣掉家裡唯一的棲身之所，如今她與次子只能擠在河邊一間不到4坪、用帆布與石棉板搭建的簡陋小屋，居住環境惡劣。

星洲網引述印尼媒體Beritanusa報導，古突士縣的女子茜蒂蘇瑪娜，過去半年來與次子一起住在河邊小屋，屋子以石棉板當屋頂，牆壁只用帆布圍起，地面就是泥地。每逢下雨，屋內便漏水潮溼，生活條件之艱苦令人鼻酸。

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茜蒂透露，當初長子訂婚時，其實根本還沒準備好辦婚禮，籌備時間倉促，加上家裡經濟困難，不知該如何籌錢，最終決定賣掉村裡的自有住宅，支付孩子的婚禮開銷。

家中的重擔長年壓在茜蒂一人肩上，她的丈夫早因中風喪失工作能力，去年11月病逝後，家中經濟狀況更是陷入困境。她的次子還曾經因為繳不起學費，被迫中斷學業兩年。

茜蒂的遭遇後來引起當局關注，縣長及副縣長親赴探視並帶來白米、生活物資、床墊與毛毯等，承諾協助次子重返校園求學，並依家庭經濟狀況提供教育補助。縣府還考慮透過危房援助計畫為茜蒂興建適合居住的房子，但由於現有小屋位置在河邊，地點仍須進行技術評估。