復北「慘賠豪宅」大翻身！　屋主抱7年轉手賺1490萬

記者項瀚／台北報導

復興北路上的豪宅，過去曾傳出大跌2792萬元交易。如今該豪宅再現轉手，命運大不同，前屋主持有7年，獲利1490萬元出場。房仲分析，關鍵在於兩者的取得成本不同。此外，該區近來2場新案銷售反應亮眼，顯示區域地段佳，關鍵在於產品定位。

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▲復興北路上過去跌很慘的社區，如今屋主轉手卻大賺出場 。（圖／記者項瀚攝）

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中山區復興北路、靠近長安東路二段的豪宅社區，過去曾傳出跌價慘賠交易，2022年高樓層戶以每坪124萬元、總價1.18億元交易，對照2013年的成交價，跌價2792萬元，跌幅達19.1%。

然而，最新實價揭露，該社區再現轉手交易，高樓層戶以1億990萬元成交，權狀115坪，換算單價105萬元。有趣的是，這次不賠了，前屋主持有7年多，帳面增值竟達1490萬元。

住商不動產中山南京加盟店長林榮昭表示：「該社區鄰近遼寧夜市、捷運南京復興站，生活機能佳。該社區緊鄰兩場指標新案，分別為隔壁的商辦案『國家企業廣場』、朱崙街上的住宅案『達欣文和苑』，兩場銷售反應及價格表現都相當出色，顯示地段條件沒問題。」

林榮昭表示：「本次討論的社區，雖然面前有捷運高架，但對中高樓層戶別的影響程度較小，本次成交單價105萬元並不高，行情也沒有走升，關鍵還是在於坪數大、總價高，壓低單價表現。」

▲本次討論的豪宅社區，對面就是昔日復北星據點。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「該社區一筆轉手大跌、一筆卻賺逾千萬，最關鍵因素就是前一手的取得成本。」他表示：「增值戶前手在2018年取得，每坪僅92萬元，確實是買得便宜，對照社區實價登錄行情，與中低樓層價碼差不多。」

至於跌價戶，葉沛堯表示：「跌價戶前手在2013年取得，成交價高達155萬元，時逢台北市豪宅市場多頭，台北市有不少上億元、但非一線的豪宅都套在那時的高點，至今行情仍未漲回。」

▲復興北路豪宅交易分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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