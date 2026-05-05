小宅救星是它！原木奶油風爆紅　4招打造不膩療癒空間

▲以奶油色與木質調為主軸，原木奶油風透過低彩度堆疊空間層次，營造溫潤放鬆的居家氛圍 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

近年居家風格持續轉變，「原木奶油風」成為不少屋主與設計師討論度最高的關鍵字之一。從社群平台到實際裝潢案例，這種兼具溫潤與輕盈的風格，正逐漸成為現代人打造療癒空間的首選。

所謂原木奶油風，是將日式木質的自然溫潤，融合帶有法式氛圍的柔和奶油色調，透過低彩度色系與木質元素堆疊，營造出不張揚卻耐看的空間質感。不追求過度裝飾，而是讓材質與光線成為主角，也因此更容易長時間維持舒適感。

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從空間感受來看，這類風格通常以大地色為基底，搭配自然木紋，能有效放大視覺空間，同時降低壓迫感。對於小坪數住宅而言，不僅能提升整體明亮度，也有助於營造放鬆氛圍。

▲米色沙發搭配白橡木或櫻桃木家具，透過自然木紋讓空間更有溫度與層次。（圖／記者王威智攝）

基調決定成敗 牆面與地板是關鍵

在實際裝潢上，原木奶油風最重要的第一步，是確立空間基調。牆面不建議使用過於冷調的純白色，而是改以燕麥色、奶咖色等暖色系為主，讓空間多一層柔和過渡。地板則可選擇楓木色或淺木色系，建立自然且溫暖的底層色調。當基礎色彩設定正確，整體風格就已完成一半。

天花板簡化設計 空間更顯俐落

相較於傳統裝潢常見的複雜木作或層板設計，原木奶油風更強調簡約。天花板建議採平頂設計，減少不必要的裝飾線條，不僅可降低施工成本，也能讓空間視覺更開闊。特別是在樓高有限的住宅中，簡化天花板有助於提升整體高度感。

▲牆面選擇燕麥色、奶咖色取代純白，搭配淺木地板，是打造原木奶油風的關鍵基底 。（AI協作圖／記者王威智製作，經編輯審核）

家具配色統一 營造柔和層次

在家具選擇上，色彩搭配是關鍵。系統櫃可採消光白，降低反光感，讓空間更柔和；大型家具如沙發，則以米色、淺褐色為主，建立穩定視覺重心。餐桌與茶几則可選擇白橡木或櫻桃木材質，透過自然紋理增加溫度。

這類「軟木色系」的組合，不僅容易搭配，也能長時間維持舒適感，不易產生視覺疲勞。

擺飾點綴 決定空間氛圍

除了硬體與家具，家飾則是塑造氛圍的最後一塊拼圖。窗簾建議選擇米色棉麻材質，讓光線柔和進入室內；掛畫可挑選低飽和的莫蘭迪色系，增加藝術感但不過於搶眼。

此外，適度加入綠植，例如麻醉木或百合竹，也能讓空間更具生命力，提升整體療癒氛圍。

▲以棉麻織品、藤編收納與低彩度綠色系軟裝點綴，讓空間在自然材質中展現溫潤且放鬆的生活氛圍。（圖／記者王威智攝）

不只是風格 更是一種生活節奏

原木奶油風之所以受到歡迎，不只是因為外觀好看，更在於它回應了現代人對生活品質的需求。在快節奏與高壓環境下，人們更傾向打造一個能放鬆身心的居住空間，而這種以自然材質與柔和色彩為主的設計，正好提供了一種「慢下來」的可能。

從色彩、材質到配置，原木奶油風不只是裝潢選擇，更是一種讓生活回歸平衡的方式。