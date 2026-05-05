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苓雅20年NET月底熄燈　在地人錯愕：從小逛到大「生意不差」

記者張雅雲／高雄報導

「NET」是台灣最知名的連鎖服飾品牌，苓雅區高雄九店至少開店20年，不少在地人可說是從小逛到大，近期門口突貼出營業至5月31日，大批民眾都相當錯愕，並直呼「生意不算差」，卻仍難逃熄燈命運。信義房屋專家預估，1樓店面租金單坪約1900~2200元。

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▲▼ 文化中心,NET,高雄 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「NET」是台灣最知名的連鎖服飾品牌，苓雅區高雄九店至少開店20年，不少在地人可說是從小逛到大。（圖／記者張雅雲攝）

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「NET」高雄九店位於苓雅區廣州一街，根據《Google Maps》最早街景顯示，2009年就已開始營業，而在地人透露，經營至少20年，近日店門口突貼出一張公告，「本店營業至5月31日，感謝大家支持」，讓大批在地人相當震驚，直呼從小逛到大的「NET」也要收了，而且「生意不差」。

▲▼ 文化中心,NET,高雄 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「NET」高雄九店近日店門口突貼出一張公告，「本店營業至5月31日，感謝大家支持」。（圖／記者張雅雲攝）

店員透露，熄燈主因是租約到期，之後可至附近的大順店、高十二店、高十五店選購。不過，在地仲介觀察，該店平日仍有穩定購物人潮，但因門市空間較小，被不少在地人稱為「小內特」，研判除了租約到期外，也與品牌展店策略調整有關。

他說：「近期該品牌開始汰換部分小坪數門市，轉往更大坪數店面布局，以提升商品陳列完整度與購物動線，高雄九店退場也被視為品牌據點更換的一環。」

▲▼ 文化中心,NET,高雄 。（圖／記者張雅雲攝）

▲文化中心生活圈區內有文化中心、高師大、明星學校五福國中等，是指名度相當高的住宅區。（圖／記者張雅雲攝）

據查，該店目前尚未釋出租賃或出售訊息，為大樓店面，1樓約55坪、2樓約75坪，1、2樓合計約130坪。在地仲介透露，若後續重新招租，以區域行情與坪數推估，月租金約落在25~30萬元。

信義房屋文化店主任業務施孚穎分析，該店位於文化中心生活圈，周邊屬於成熟生活圈，1樓店面租金行情約落在每坪1900~2200元，只要是正常行情，以往一有店面釋出後，多數在1~2個月內即可去化，顯示市場仍具基本支撐力。尤其廣州街、廣東一街一帶，屬於穩定社區型商圈，雖非觀光熱區，但仰賴在地消費力強，店面周轉速度仍維持一定水準。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲「NET」高雄九店結束營業小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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關鍵字：高雄NET關店租約到期文化中心苓雅高師大高雄九店

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