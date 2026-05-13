七期南側輕奢高規新案　自住客搭上「純2房」入門破口

▲位於台中七期重劃區南側核心的文心森林公園生活圈，是被台中人認可最宜居的地段。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中七期重劃區南側核心、緊鄰文心森林公園生活圈，近期出現少見的「純2房2衛」新案，主打輕奢高規、完整機能與頂尖配備，在市場盤整期中，反而成為自住族關注焦點。

人人都知七期是豪宅聚落，但實際上七期分為南北西三大區塊，北七期擁有商業動能、商辦林立，但南七期可說是台中七期重劃區中最貼近「生活本質」的一塊版圖，尤其是被綠意包覆的靜謐，讓整體氛圍低密度、留白多，街廓寬敞而舒適。

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這裡以文心森林公園為核心綠肺，大面積草地與林蔭步道貫穿日常，清晨有慢跑人潮、午後是親子活動，傍晚則轉為居民散步休憩的生活場景；再加上周邊校園、社區與街廓交織，形成一種節奏緩慢、卻高度成熟又優雅的生活氛圍。

▲在2026年這片「內斂版精華區」，「文森匯」不張揚訴求最佳平衡。（圖／業者提供）

過去，南七期推案多半以大型豪墅、大坪數豪宅為主要階層，近幾年受到地段更加成熟、土地資源稀缺、生活圈更豐富，開始出現小坪數的大樓新案，隨著區內推案量飽和，終於在2026年這片「內斂版精華區」，又有新案不張揚的訴求「最佳平衡」登場。

坤聯發建設高標質琢七期南側，推出24-30坪「純2房」新案，不僅享受新光大遠百生活圈，更徜徉文心森林公園綠海，該案總戶數精緻僅78戶，在最高調宜居的位置，打造最低調的輕豪宅「文森匯」。

▲「文森匯」地點座落於文心森林公園、大墩國中小學區與IKEA生活圈構成的散步生活圈，圖為外觀3D示意圖。（圖／業者提供）

「文森匯」基地位於向學路，屬靜巷住宅區，地點座落於文心森林公園、大墩國中小學區與IKEA生活圈構成的散步生活圈，雙腳就可達大型綠地與成熟機能，至捷運站僅約8分鐘，兼顧交通、休閒與教育資源，大環境無可挑剔，不論是對首購族、換屋族、科技族或是小家庭而言，都是少見能入主七期的機會。

全案規劃坪數落在約24～30坪，主力產品為27～30坪的2房2衛格局，根據坤聯發建設對於建築規劃的優勢，一直都是讓「小坪數也要住得好」，不僅戶戶邊間、雙面採光，更有配置前後陽台，同是2房，在這邊就是高人一等。

▲在台中房市進入盤整期之際，蛋黃條件、優質格局加上穩定的價格，預計將持續吸引剛性需求進場。（圖／業者提供）

而坤聯發建設對於建材配備也給得毫不手軟，從過去「匯」系列作品，包含「福星匯」、「中科匯」、「大雅匯」，皆是區段中配備最頂的代表案，此次室內全面採用超耐磨木地板，廚具與室內門採用Panasonic系統，衛浴則配備TOTO全自動蛋型馬桶，2套衛浴皆採高規配置。

此外，門窗隔音與氣密規格亦同步升級，因應周邊商業機能與城市環境，強化居住安靜度。建材選用「品牌＋高階款」的YKK氣密窗，在控制總價的同時，維持一定品質水準。

「文森匯」專案經理陳柏諺指出：「新案僅單純78戶，可預期未來社區住戶相對單純，尤其規劃上為了滿足自住需求，更是堅持全做平面車位、戶戶邊間、前後陽台、純2房2衛，在滿足地段＋格局＋規格的同時，也祭出具競爭力的入門總價。」

目前，在台中房市進入盤整期之際，蛋黃條件、優質格局加上穩定的價格，預計將持續吸引剛性需求進場，「文森匯」在此時登場，也見證正核心區罕見新案，絕對不會寂寞。