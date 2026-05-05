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超強百貨各據一方！　台中4區成房市風向球「建商搶卡位」

▲▼ 烏日高鐵,第一大 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中人敲碗「三缺一」獨缺南邊的大型百貨，而位於烏日區的「D-one第一大天地」百貨如火如荼興建中，預計最快2027年亮相。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中人敲碗，東、北、西百貨到位，「三缺一」獨缺南邊的大型百貨，而位於烏日區的「D-one第一大天地」百貨如火如荼興建中，預計最快2027年亮相。百貨布局也成為品牌建商卡位住宅市場的關鍵風向球。

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台中百貨版圖已被七期新光三越、大遠百，及東區三井LaLaport，加上北台中漢神洲際佔據。這3大商圈不僅帶動區域強大的商業機能，更成為品牌建商布局住宅市場的關鍵風向球。

其中，剛開幕的「漢神洲際」百貨商圈，除是北台中第一間百貨外，位居14期重劃區，也讓「洲際段」銜接台中巨蛋與漢神洲際百貨的「洲際路綠園道」，躍升成為含金量最高的「綠園道」，已吸引舜元、惠宇、遠雄等品牌建商搶進。

近期如「舜元悟野」，在社區內打造超過350坪的室內外動能場域，發展出結合籃足球、羽球與室內高爾夫場域，成為14期最具話題的建案之一。另外，崇德十九路上的「遠雄丰尚」，27坪2房主力產品，吸引不少北部客群賞屋。而主打靜巷宅的「惠宇和慕」，近期討論度也頗高。

▲▼ 14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前最受注目的「漢神洲際」百貨商圈，周邊知名建商紛紛插旗。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋信實崇德店店長明而康分析指出：「百貨商場雖然是房價的強效保心針，但對於自住客來說，是否進入房價有實質支撐的穩健期，還要看周邊發展而定。」

明而康認為：「七期是商貿核心，東區則是機能導向，而14期則是高級住宅區氛圍。在目前市場環境下，具備更強的保值性與競爭力的新案，才有機會在二手市場發亮。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

已經成為老牌商圈的「七期新光遠百商圈」目前預售單價已進入百萬行情，指標個案如「寶輝101 Theater South」、「寶璽天讚」、「聯聚理安大廈」、「聯聚玉衡大廈」等案皆展現百萬單價的實力。

其中「聯聚玉衡大廈」最新揭露的47樓與48樓，分別以總價9131萬及9287萬成交，扣除車位後單價約在137.8萬與139.6萬之間。

東區則在2023年「三井LaLaport」開幕後經歷了房價水漲船高的過程，指標案如正對面的「浩瀚湖濱城」，單價從2021年的3字頭，一路站穩5字頭並衝破6字頭大關；新案「允將沐溡」規劃3至4房，每坪均價也來到54.1萬元。

東區房市的補漲動能也吸引建商持續加碼，包括坤悅、泓瑞皆有新案布局，而最受矚目的則是聯聚建設子品牌「安理建設」即將於復興路與復興東一街口推案，該案緊鄰百貨與湖濱公園，有望挑戰區域行情新高。

不過也因台中百貨四起，有網友認為：「台灣百貨品牌重複率超高，感覺去哪逛都差不多」。也有網友直白指出：「希望台中未來的百貨，都能對得起周邊房價的漲幅！」

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關鍵字：台中百貨房市動態漢神洲際D-one百貨住宅市場房價北屯西屯東區南區

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