屋主過世欠稅慘遭拍賣　幸運兒「佛系加價」31萬拿苓雅透天

▲苓雅區1棟老透天遭法務部行政執行署高雄分署執行拍賣，5日吸引2組人馬競標，以637.6萬元拍定。（圖／高雄分署提供）

記者張雅雲／高雄報導

房市冷，蛋黃區低總老透天法拍僅2人出手，堪稱「佛系撿便宜」。苓雅區1棟老透天因屋主過世後無人繼承，房屋持續積欠地價稅，遭法務部行政執行署高雄分署執行拍賣，三拍底價606.3萬元，5日吸引2組人馬競標，由自然人加價31.3萬元，以637.6萬元拍定。

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法務部高雄分署表示，該透天地坪17.5坪、建坪43.8坪，屋齡逾50年，因持續積欠地價稅，遭移送執行拍賣。不過該棟透天因義務人已死亡，且無繼承人，目前由法院選任律師擔任遺產管理人，處理後續遺產與債務清償事宜。若後續順利拍定，拍賣所得將先用於清償欠稅，部分款項支付遺產管理人報酬；剩餘款項依《民法》無人繼承財產規定，原則上將歸屬國庫。

高雄分署指出，相較一拍底價947萬元，三拍底價已降到606.3萬元，等於打了約64折，低總價透天在高雄市區成熟生活圈相對少見，5日開標，低總價吸引2組人馬競標，最後由自然人僅加價31.3萬元，成功擊退唯一對手，以接近底價的行情，總價637.6萬元拍定，溢價5%。

▲5日開標，自然人僅加價31.3萬元，成功擊退唯一對手。（圖／高雄分署提供）

住商不動產高雄武廟大順加盟店店東黃弘翰分析，苓雅區武廟商圈位於高雄市中心精華地段，屬於蛋黃區，周邊生活機能成熟，附近有輕軌、捷運，凱旋一路、大順三路、中正一路等主要幹道，商家林立，商業機能完整，新案單價已達4字頭，墊高自住客入住門檻。

由於該區為早期發展，中古透天屋齡普遍較高，至少40年起跳，總價帶約500~1000萬元區間，依地坪大小、面寬、屋況和臨路條件而定，由於中古透天以自住為主，釋出量頗為稀缺，加上總價帶仍屬親民，雖然屋齡逾50年，但地段仍有支撐，目前成交價仍符合區域行情。

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