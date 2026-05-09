營建業去年倒3437家數據瘋傳！　業者打臉：新設破7000家

▲營造公司受惠於政府持續擴大公共工程、國防建設，以及AI與半導體產業帶動的廠房需求，整體接案量持續攀升。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在房市景氣循環中，營造業是否會先撐不住？根據經濟部最新統計，2025年全台營造業「公司解散、撤銷及廢止家數」達3437家，消息一出讓民眾心慌，但實際上業者出面打臉數據，也直指：「整體營建業的剛需不只住宅市場！」

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根據經濟部最新統計，2025年全台營造業「公司解散、撤銷及廢止家數」達3437家，引發市場恐慌，認為是否導致系統性風險，但實際上查詢經濟部資料，2025年營造業新設立家數來到7056家，2數據相減，2025年營造業家數逆勢增加3619間。

數據顯示，2025年營造業總家數為12萬8126家，至最新3月份數據成長到12萬9755家。2026年1~3月份新設立家數為1419間，同時1~3月公司解散、撤銷及廢止家數769間。

立穩營造董事長陳舜智接受採訪表示：「整體營造業家數其實呈現穩定甚至微幅成長，並不存在外界所渲染的大規模倒閉現象。」

▲百人以下的中小型營造廠面臨壓力。（圖／記者陳筱惠攝）

進一步從產業結構來看，陳舜智說：「目前營建市場反而呈現爆炸增長，營造公司受惠於政府持續擴大公共工程、國防建設，以及AI與半導體產業帶動的廠房需求，整體接案量持續攀升。包括科技廠辦、醫療院所改建與新建等工程量皆創新高，成為支撐營造業的重要動能。」

不過他也不諱言：「百人以下的中小型營造廠則面臨較大壓力。由於大型工程對資本額、人力規模及技術門檻要求較高，未達一定規模的業者，只能承接零散或低門檻案件。在人才與資源持續向大型企業集中的情況下，中小型業者競爭加劇，經營難度相對提升，形成產業兩極化現象。」

此外，陳舜智也強調：「若僅以住宅市場景氣判斷整體營建業走勢，容易失真。當前住宅市場確實受政策與資金影響趨於保守，但非住宅類工程需求強勁，已成為市場主力，以立穩來說非住宅案量占比已高達8成。」

不過確實有大型建商私下透露，近期過去合作過的小型營建業者，在工作量劇減的情況下，開始詢問是否有新建工程可以承接，但市場現實並不如以往樂觀。該名建商坦言，過去仰賴住宅推案維生的小型營建業者，在這一波房市盤整中首當其衝，不僅新案開工量縮，連既有案場進度也因銷售放緩而拉長，導致整體工程釋出節奏明顯遞延。

這在過去市場熱絡時期相當少見，反映基層施工端已開始感受到寒意，甚至出現搶案、壓價的現象。小型業者若無法及時轉型或切入非住宅市場，恐面臨被淘汰壓力，反觀體質健全、案源多元的業者，則有機會在市場重整期擴大版圖，甚至整併弱勢同業，進一步鞏固競爭優勢。

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▲整體營造業家數其實呈現穩定甚至微幅成長，並不存在外界所渲染的大規模倒閉現象。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）