在地戲稱「台積國小」來了　5年內大樓3字頭家長搶卡位

▲台積電工程師還沒全進駐，楠梓「百萬里」已經先搶學區！（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電工程師還沒全進駐，楠梓「百萬里」已經先搶學區！高大特區藍田里受惠科技人才移入，平均所得首破百萬元，區內新建的藍田國小預計8月底正式開學，被在地人稱為「台積國小」。根據實登統計，高大特區5年內大樓均價33.7萬元，吸引首購搶搭新青安末班車。

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根據聯徵中心最新公布數據，高大特區內的藍田里自2023年起，平均所得正式達到100.4萬元，首度所得突破百萬元。立永國際總經理朱建雄分析，台積電高雄廠進度神速，P1廠量產在即，P6廠更將導入1.4奈米先進製程，預計創造超過7,000個高薪職缺，這些「高含金量」的工程師大軍進駐，直接推升了區域整體的所得水平。

而位於藍田里的藍田國小已取得使用執照，當初高雄市政府為因應台積電楠梓園區（Fab22）設廠帶來的就學需求而新建的學校，還被在地人戲稱為「台積國小」。

▲藍田國小預計6月底完工、8月31日開學，校區設置48班，包含非營利幼兒園與公共托育。（圖／高雄市教育局提供）

高雄市副市長林欽榮5日視察時表示，藍田國小預計6月底完工、8月31日開學，校區設置48班，包含非營利幼兒園與公共托育，補足北高雄長期以來國教量能不足的缺口，也讓藍田里學童可就近入學。

璞盛建築協理林溢崇指出，藍田里具備完整學區、成熟商圈與完整街廓，加上高雄大學、藍田公園等生活機能，已成為科技族群置產熱區。在學區與產業雙重加持下，區域房市買氣穩定成長。

在產業紅利與學區效應雙重帶動下，根據《高雄實價網》統計，5年內新大樓均價約33.7萬元。朱建雄指出，由於新青安房貸補貼預計於今年7月底結束，不少首購族擔心未來利息負擔增加，加上新成屋可立即進駐，卡位明星學區，近期市場湧現一波「末班車看屋潮」，帶動新成屋買氣穩定成長。

目前區域內熱門指標案如「鳳凰萃」，單價最高為39.85萬元，也是今年新成屋單價天花板；而位於藍田里核心的「蒙瑪特」，目前實登單價約38~39萬元，也吸引不少科技新貴與首購族目光。

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