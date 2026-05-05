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未來5年恐現極端高溫？　建商祭「防水界勞斯萊斯」抗漏水

▲▼防水工法,極端氣候,買房指南,漏水屋,建築品質 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲買房最怕買到漏水屋，防水工法也逐漸成為建商品質競爭力的一環。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

未來5年出現破紀錄高溫的機率持續升高！買房最怕買到漏水屋，防水工法也逐漸成為建商品質競爭力的一環。買房除了地段、格局與生活機能外，防水工程及後續維護成本也逐漸成為評估產品的重要指標，近期就有個案打出「防水界的勞斯萊斯」應戰。

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對長期自住為考量的購屋族而言，買房除地段、格局與生活機能外，防水工程及後續維護成本也逐漸成為評估產品的重要指標。根據世界氣象組織（WMO）發布的氣候預測報告，未來5年出現破紀錄高溫的機率持續升高。中央氣象署也指出，依據過往研究，當全球均溫升幅跨越1.5度門檻後，熱浪、暴雨、乾旱等極端天氣事件的發生頻率將明顯增加。

過去漏水屋的案例層出不窮，近期就有不少建商強調防水工法，包含先建後售的「冠德崇德綻」，防水規劃依地下室、外牆、窗框、浴室、陽露台、屋頂平台與景觀樹穴等不同位置，建立分區、分層的防水系統。

其中，地下室外牆、筏基大底、電梯機坑等長期受水壓影響區域，導入Krystol滲透結晶工法，1樓、露臺、屋頂及景觀陽台樹穴等長期曝曬、積水，或可能受植栽根系影響的位置，採用2mm聚脲防水工法，可形成連續無接縫防水膜，並具延展、耐磨、耐酸鹼及抗根穿刺等特性，施工成本約較一般工法高出3至5倍，也被建築與土木工程界譽為「防水界的勞斯萊斯」。

針對住宅常見滲漏風險點強化防護規格，如久樘開發旗下的「雋陽」與「歐森」，便針對外牆、屋頂、窗框與浴室等位置加強防水細節。豐穀建設則從基礎結構、地下室外牆、浴室及建築外牆等環節導入多重防護，以及屋頂複合式防水材五層工法等細節。

冠德崇德綻執行協理黃瑄履指出：「在極端氣候常態化下，防水工程已不再只是交屋初期的品質檢核項目，或單純以保固年限作為訴求，更關係到未來10年、20年的居住穩定性。」

▲▼防水工法,極端氣候,買房指南,漏水屋,建築品質 。（圖／記者陳筱惠攝）

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關鍵字：防水工法極端氣候買房指南漏水屋建築品質

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