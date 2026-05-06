中捷綠線首座聯開商辦落成　捷運工程局曝招商計畫

▲中捷綠線首座聯開商辦大樓「四維國小G5站」已登場倒數，5月將正式啟動交屋作業。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中捷綠線首座聯開商辦大樓「四維國小G5站」登場倒數，繼3月12日取得使用執照後，台中市捷運工程局長蘇瑞文證實，5月將正式啟動交屋作業，並規劃於2027年起分階段辦理分回不動產標租售業務。

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中捷綠線首座聯開商辦大樓、總投資額約17.23億元，基地坐落文心路四段，為地上22層、地下5層之指標建築，共規劃111戶辦公室與2戶店鋪。

▲四維國小站生活圈屬於北屯區東山段，發展相當成熟。（圖／記者陳筱惠攝）



21世紀不動產資深經理沈政興表示：「捷運聯開案具備交通不敗優勢，對比七期建商只租不售的長期佈局，聯開案釋出的產權標售將吸引中小企業目光，而屆時租售的起標價格，也將成為北屯商辦市場的定價指標。」

與此同時，2027年也將迎來七期商辦推案潮，據了解，興富發於七期規劃的2塊商辦土地，包含已動工、將成為全台第四高樓的惠國段，以及過去國光客運土地，都預計採取「只租不售」策略，目前銷售中的微型商辦「市政壹號廣場」則主攻地段優勢以及新興創業者。

台灣房屋信實崇德特許加盟店副店長陳廣駿指出：「四維國小站生活圈屬於北屯區東山段，發展相當成熟，近年房價隨捷運通車，周邊住宅以中古華廈、大樓為主，中古屋總價約在1000~1500萬元間，未來商業機能帶動下，有望再創下新動能。」

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