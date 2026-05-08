浮洲橋施工「機車分隔島將拆除」　交通管制時間曝



▲浮洲橋將進行「機車分隔島拆除工程」。（圖／翻攝自新北工務局）



記者陳香菱／綜合報導

新北市政府工務局宣布將於115年5月6日至5月22日進行浮洲橋「機車分隔島拆除工程」，以優化行車安全與道路品質。施工期間將分兩階段進行，並實施夜間交通管制，提醒往返板橋與樹林地區的用路人配合改道。

拆分隔島 提升交通安全與效率



工務局長馮兆麟表示，浮洲橋為連接板橋與樹林的重要交通要道，而拆除機慢車道實體分隔島是基於整合多方意見後的慎重決策，旨在為機車騎士提供更寬敞的通行空間，改善橋上交通流暢度及整體安全。

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這項工程將由新北市養工處負責施行，重新配置車道空間後，可減少機車受限通行的情況，有效提高橋上通行效率，讓橋梁成為地方交通的「安心道路」。

施工分階段 機車改道快車道通行



養工處長鄭立輝指出，施工範圍集中於浮洲橋樹林端往板橋方向的上橋匝道，並在每日夜間10時至隔日清晨6時的交通離峰時段進行。

第一階段（5月6日至5月11日）將拆除長約215公尺的分隔島，期間封閉機車道，並引導機車改走快車道通行；第二階段（5月12日至5月22日）進行道路銑鋪及標線繪製，此階工程需全線封閉上述匝道，市民需改由城林橋通行。

公車正常運營 市民配合施工改道



養工處強調，此次銑鋪作業均安排在末班公車通過後進行，沿線如「沙崙里站」等所有公車站點運營不受影響。施工期間請用路人配合現場義交人員指揮及道路告示指引，並留意行車安全。