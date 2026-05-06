10年砸3700萬接手375坪養老院　七堵人喜迎首間「粉紅招牌」

記者項瀚／基隆報導

寶雅將進駐七堵百福，以每月30萬元、10年總計約3700萬元租金，租下百六街上5層建物，現已正在裝潢，讓在地人相當期待。該建物權狀面積約375坪，面寬大、頗為顯眼，前身為老人養護中心。

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▲寶雅以每月30萬元，10年總計約3700萬元租金進駐七堵百福社區。（圖／記者項瀚攝）

七堵區百六街上1棟5層建物，頗為顯眼，過去為百福老人長照中心，近期整棟建物圍起施工，斗大看板掛上「寶雅」，讓在地人相當期待。

經查實價登錄，該建物權狀375坪，以每月30萬元、每年360萬元出租，備註租期10年，並含有調漲機制，扣掉免租期後10年租金總額約達3700萬元。經查，房東為楊姓自然人，在約28年前就第一次登記取得該建物。

在地居民表示：「該區屬於百福社區商圈，人口密集度高，相關採買需求不會跨出百福，區域內雖然康是美、屈臣氏、全聯都有，但規模不大，如今大型美妝生活百貨進駐，仍相當期待。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「七堵區人口約5.2萬人，其中光是百福里人口就超過7000人，是七堵人口最密集的住宅區，當地人口量足以支撐起一間中型賣場，而寶雅甚至也可成為當地的小地標，達到自帶流量的效果。」

邱鼎峯進一步表示：「百福最熱鬧的地段為百三街，而寶雅店面位於百六街、福五街交叉，地段條件也不差，且建物大面寬、廣告效益佳，加上租金成本不高，每月30萬元能租到面積大的整棟店面、進駐足夠人口支撐的區域，算是划算。」

▲七堵百福社區當地生活機能便利，且距離汐止鬧區僅10~12分鐘車程。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋基隆大武崙加盟店長林韋成表示：「南港新案每坪動輒150萬元、汐止最高站上8字頭，越來越多外溢買盤湧向基隆，熱門區段包括七堵、大武崙、長庚商圈、中山區交流道旁等等，帶動基隆人口成長。」

進一步探究各區，林韋成表示：「七堵距離新北市最近，其中百福社區商圈又更近，距離汐止鬧區僅約10~12分鐘車程，且當地生活機能成熟，3~4字頭的中古大樓具吸引力，此外緊鄰的五堵地區近來有指標新案推出，價格估在5字頭，也預期將吸引一波雙北客關注。」

▲寶雅進駐七堵百福社區的分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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