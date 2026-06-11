豐原「一票50年老屋」開價1500萬！他看到心累：屋況超差

▲台中豐原區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中房價近年起飛，連蛋白區也讓首買家望而興嘆。一名網友在臉書社團「買房知識家」發文苦嘆，近期在豐原區看房看得心力交瘁，發現市面上多數為屋齡近50年的老屋，即便牆面斑駁，甚至散發霉味，開價仍高達1500萬至1600萬元，讓他不禁質疑，「到底為什麼豐原可以這麼貴？」

50年老屋翻修恐破2千萬 網熱議：當地有錢人不缺錢

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原PO指出，目前豐原釋出的物件多為高齡老屋，有整理過的投資客固然有心，但多數沒整理的房子狀況極差，「牆面斑駁就算了，有的甚至還有霉味。」

該文引起網友熱議，紛紛留言「買了就太盤了」、「豐原有錢人很多」、「老房子不要買，會進入無限整修地獄迴圈」、「同感，結論是豐原的有錢人不缺錢」。

全台房價齊噴？雲林虎尾透天驚見「雙北價」

除了豐原，還有網友點名「頭份也很高」，更有人指出，連預售時期的雲林虎尾，竟出現透天開價突破3000萬、甚至直衝4000萬元的情況，傻眼直呼「這價位都可以買雙北了」。

面對房市熱潮，該區房仲也現身說法，坦言豐原房價確實已經漲上來，這已是目前的市場現狀。

另外，內行網友則給出兩大專業建議。首先是「地點優先」，買50年老屋必須緊鄰豐原市中心、離車站近，且巷弄寬度至少要讓救護車可以進出，才具備保值性。其次，目前房市氛圍已有轉變，建議買方先設定預算上限後大膽出價，「最近的氛圍常常不小心就買到了，就算沒買到也沒損失。」