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台中房市高點還能買哪？　專家盤點3大跳漲型熱區

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲烏日、豐原與水湳經貿園區，正是目前台中少數同時具備重大建設與成長空間的三大區域。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市高點，台中還有「低基期＋高建設」的潛力區嗎？業界盤點發現，烏日、豐原與水湳經貿園區，正是目前台中少數同時具備重大建設與成長空間的3大區域，信義代銷專家表示，3處都有被視為下一波「跳漲型」熱區的潛力。

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台中房市發展包含烏日、豐原與水湳經貿園區，3處皆有重大建設發展。其中，最振奮人心的「台中超巨蛋BOT開發案」由中信金控（2891）旗下台灣人壽一家廠商投標，總投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用，替水湳打下強心針，區域新案均價現來到每坪79.19萬元。


▲▼ 台中超巨蛋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「台中超巨蛋BOT開發案」由中信金控（2891）旗下台灣人壽投標，投資金額近600億元。（圖／記者陳筱惠翻攝）

另外，烏日區屬於典型交通導向發展區。擁有高鐵、台鐵與捷運三鐵共構優勢，並有大型商場與娛樂設施陸續到位，使其成為南台中門戶。該區尚擁有目前已知全台最大的百貨D-ONE助陣，新預售案成交均價落在每坪48萬元，但部分最高單價已經衝破5字頭大關。

而過去長期被視為「低估區」的豐原區，作為山線核心城市，具備成熟生活機能與人口基礎，近年在轉運站啟用，國道1號、國道4號雙交流道優勢，及中捷紅線延伸可行性研究啟動，與亞大健康產業園區、國民暨兒童運動中心陸續進場，帶動生活機能全面升級，使建商積極卡位布局，新案成交均價來到每坪42萬元。

信義代銷專案經理劉易杭說明：「烏日、水湳、豐原分別代表3種成長模式，分別是交通樞紐型、經貿核心型與舊城翻轉型。其中，若以『跳漲潛力』觀察，市場普遍仍將水湳視為最具爆發力的區域。」

《住展雜誌》發言人陳炳辰分析：「隨著價格逐步墊高，水湳的投資門檻已明顯提高，未來將走向族群分化，自住與資產型買盤將成主力，反觀烏日與豐原，則仍以相對親民價格，將承接首購與換屋需求。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲烏日、水湳、豐原3區分別代表3種成長模式，分別是交通樞紐型、經貿核心型與舊城翻轉型 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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