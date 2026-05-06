殺瘋了？　仁武新成屋祭29.8萬震撼價「重回2年前」

記者張雅雲／高雄報導

仁武房市進入近身肉搏戰！仁武區在經歷2024年預售案衝上4字頭的價格天花板後，近期受央行信用管制衝擊，買氣急凍。為突破僵局，有成屋案直接祭出單價29.8萬元的震撼價，強勢回歸2年前的「2字頭」水準。

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▲仁武區房價在經歷2024年預售案衝上4字頭的價格天花板後，開始有新案單價回歸2年前的「2字頭」水準。（圖／記者張雅雲攝）

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仁武區過去受惠於航太產業園區及台積電外溢效應，房價一路飆升，甚至有預售案在2024年創下每坪44.36萬元的區域天花板。然而，在第七波信用管制後，買賣雙方價格出現拉鋸，建商為了加速去化，定價策略出現大轉向。

去年高雄首度出現實質「降價第一槍」，由寶佳機構旗下位於仁武的預售案「佳鋐雄匯」點燃，首次在起漲後，出現2字頭成交價，自去年10月17日揭露首筆成交後，截至目前已揭露95筆，單價落在每坪28.95~33.84萬元，均價31萬元，短短6個月銷售率已達72%。

比價效應開始擴散後，不僅剛完工的新成屋案「澄光」、「澄境」出現2字頭成交，近期剛完工的「多城市II」直接開出震撼價，主打6樓以下每坪29.8萬元起。由於該建商以往主力購屋族群，多為追求居住品質的自住客，立刻掀起大批在地人討論。

▲「多城市II」直接開出震撼價，主打6樓以下每坪29.8萬元起。（圖／翻攝自Facebook／多城國際 多城市II ）

該案專案經理周聖凱表示，仁武價格戰自去年出現個案讓利時就已經開打，加上近來市場對仁武房價的認知多停留在「2字頭」，買方出價明顯保守，因此這次成屋案打出每坪29.8萬元，等於回到約2年前價格水準，選擇貼近購屋族的心理預期。周聖凱說：「新價格才剛公開，目前市場效應尚未發酵，仍須觀察1~2週買氣反應。」

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，近期不少建案讓利都可視為「配合央行政策」，仁武成屋價格回落至2字頭，短期確實有助於去化，「有讓利的個案會先成交」。以區域行情來看，仁武成屋目前約落在單坪32萬元上下，如今成屋案打出見2的價格，已明顯低於區域行情，因此對價格敏感的首購族與自住客，確實會重新回頭比較。

他指出，這波讓利潮不會無限擴大，且可能只有半年窗口，主因是未來新動工案受限營造成本高漲，建商將面臨讓無可讓的困境，且受土方之亂影響，全高雄真正動工的案子不多，預計2年後市場將出現嚴重的成屋缺口。

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