北屯「和宜景美」3字頭讓利3%　訂簽輕鬆成家

圖、文／和宜景美提供

台中市城市發展在過去十年間展現強勁的擴張態勢。根據統計，近10年間台中總人口累計成長達10 萬1165人，顯示人口持續往中台灣核心移動。其中，北屯區受惠於各項重大開發案與交通建設，引發強大的磁吸效應，過去10年人口暴增4萬6496人，成長量不僅位居全市第一，截至2026年3月31日的最新數據，全區人口已達31萬8014人，穩居台中市人口之冠。

▲北屯區受惠於各項重大開發案與交通建設，引發強大的磁吸效應。

房產專家指出，站在2026年的中台灣房市轉折點，北屯已正式進入「價值兌現期」。隨著14期重劃區單價穩站7字頭，以及漢神洲際購物廣場全面營運，未來還有由日本建築師隈研吾設計的台中巨蛋預計於 2030年完工，北屯整體的居住門檻早已不可同日而語。在核心區高房價的外溢效應下，市場目光開始轉向擁有高綠覆率的廍子公園生活圈。 該區段不僅具備萬坪綠帶，更因鄰近機捷特區、台中市立醫院特區及台中後花園大坑風景區，形成了強大的居住剛需支撐。市立醫院的醫療資源與就業機會，吸引大量醫護金領階層關注，進而推升區域的宜居韌性，成為2026年最具宜居彈性的房市熱區。

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▲▼廍子公園生活圈不僅具備萬坪綠帶，更因鄰近機捷特區、台中市立醫院特區及台中後花園大坑風景區，形成了強大的居住剛需支撐。





在國際局勢波動、工資與物價全面高漲的背景下，位於廍子核心的指標個案「和宜景美」，以「北屯3字頭買大3房」的絕版讓利價震撼市場。對比北屯機捷特區、11期等區域單價早已突破5、6字頭的現況，「和宜景美」堅持以親民價格回饋給重視生活品質的家庭，讓住戶能以更合理的總價，換取更大的室內坪數。 為了進一步減輕購屋壓力，「和宜景美」推出「訂簽 3%」輕鬆成家方案。透過預售階段的繳款優勢，讓購屋者在資產配置上更具彈性，能平衡過渡期間的生活品質，實現夢想不需要委屈家人，在當前2026年的高房價市場中，這種「價格讓利」伴隨「高標地段」的組合極為罕見更顯珍稀。

▲廍子公園占地約5公頃，公園腹地大，有寬闊的草皮很適合人們在這野餐邊觀賞黃金風鈴木，風鈴。除此之外還有數座涼亭，及兒童遊樂設施，籃球場。

除了地段與價格優勢，「和宜景美」在社區規劃上更迎合現代自住客對居住品質的追求。呼應周邊廍子公園萬坪綠地的環境特色，該案特別採取「零店面設計」。此規劃不僅確保了社區進出人員的單純與安全，更避免了底層經營餐飲或商場所帶來的噪音與油煙滋擾。 對於重視隱私與寧靜的現代人而言，「零店面」能有效提升資產的長期價值。社區整體景觀規劃也融入自然環境氛圍，將回家路徑與公園綠意綿密串聯，打造出真正的「宜居新森境」。在北屯人口紅利與市醫特區效應雙重加持下，「和宜景美」尚未正式公開，已吸引眾多自住與置產族的強烈關注。

▲「和宜景美」基地位於軍福十三路上，規劃38至40坪、純3房產品，配合3字頭讓利 3% 訂簽入手低門檻。圖為外觀示意圖。

接待中心： 台中市太平區育賢路251號 (環中東路．育賢路口)

服務專線： 04 2392-8999

