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梅雨季抓漏！　專家傳授3招SOP省錢

▲▼漏水,天花板。（示意圖／達志影像）

▲天花板漏水。（示意圖／達志影像） 

記者葉國吏／綜合報導　

梅雨季即將到來，許多老屋開始滲水，不少房東急著花大錢請師傅整修，卻忽略了精準抓漏的重要性，若沒能提供正確的滲水資訊，即便砸下18萬重金翻修，明年雨季依舊會面臨漏水惡夢。

掌握地震後裂縫與滲水記錄
台灣地震頻繁，對建築傷害極大，尤其是上下搖晃後產生的新裂縫，平常不見得看得出來，必須趁梅雨季進行實測。臉書粉專「Cosmo房產教練」教導3項SOP，讓抓漏能夠成功且降低開支。

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粉專表示，在聯絡師傅前，房東應先執行拍照與文字記錄的 SOP，詳細記下日期、位置以及滲水外觀，無論是水漬、黃斑或油漆剝落，範圍大小都要清楚標記，這份資料將成為日後精準修繕的關鍵。

觀察「水的行為」是判斷漏源的核心，房東需連續觀察3-5天，確認痕跡是否隨雨勢擴大，或是在停雨後幾天乾涸。若乾掉後留下白色鹽花，便可確定是滲水而非結露。記錄下是連日大雨才出現，還是毛毛雨就滲漏，這些規律能幫助師傅判斷水源，避免採取昂貴卻無效的全面整修。

▲▼壁癌,房屋漏水,鋼筋外露,中古屋買賣糾紛。（圖／記者姜國輝攝）

▲壁癌。（圖／記者姜國輝攝）

整理診斷報告有效降低開支
師傅到場前，應將照片按日期排列並整理成簡明報告，例如說明「大雨後固定在西北角出現、停雨後3天才乾」。這類明確資訊能讓師傅直接鎖定源頭，省去全面開挖的成本，將修繕費用花在刀口上。房東應擔任主導者，確保師傅給出的是針對性的原因診斷，而非只有模糊的統包報價方案。

梅雨季的雨水其實是最好的測試工具，趁著水痕現蹤時做好記錄，才能一勞永逸解決漏水問題。將這套流程分享給深受滲水困擾的朋友，在師傅上門前先做好功課，不僅能一次解決痛點，更能省下反覆修繕的冤枉錢。

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