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台南公寓行情重挫近15%　Q1平均交易總價剩390萬

▲▼萬華公寓,萬華街景,萬華老宅,萬華老屋,萬華房市 。（圖／記者張菱育攝）

▲觀察Q1六都公寓成交總價，其中有四都呈現下跌。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

大樓華廈、公寓價格表現差很大！觀察六都大樓華廈平均總價續漲，但公寓卻有四都呈現下跌，其中以台南年減14.8%最慘，平均總價跌到390萬元。

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住商機構彙整實登資料，Q1公寓平均成交總價六都中僅台北、高雄市呈現漲勢，另外四都皆呈現跌幅，其中尤其以台南跌最多，跌幅達14.8%。

不過，觀察華廈與住宅大樓物件Q1平均成交總價均仍在成長，其中台中市的華廈與大樓總價，與去年同季相比皆成長1成以上。

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲六都各類成屋物件平均成交總價。單位：萬元。（AI協作圖／資料來源：住商，記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「公寓型物件本身有無電梯、無物業管理等劣勢，較不受目前市場主力的年輕族群青睞，加上公寓物件普遍高屋齡，如位處蛋白區，在銀行鑑價多有折扣，因此價跌。」

賴志昶表示：「房市近期受政策影響明顯，令房價多有波動，也讓購屋族群置產策略改變，其中華廈、住宅大樓產在都會區供給較顯稀缺，且多為新成屋，最具保值空間，因此在房價波動期，此類物件增值力道最為明顯。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「在這波房市空頭中，市場呈現明顯的區域、個案表現，屋況好、指名度高的社區價格有撐，反之老舊公寓就比較辛苦，尤其是3、4樓以上的物件。」

不過，曾敬德表示：「在剛性需求、低總價的趨勢中，公寓產品市場也是如此，20出頭坪、2房的小坪數公寓指名度相對高，此類產品成交佔比可能提升，進一步使平均總價下滑。」

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關鍵字：房價公寓大樓下跌住商不動產信義房屋

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