買房沒管理員被老婆打槍！網一面倒勸退：丟垃圾、領包裹是硬傷

▲現在大樓管理員的功能早已超越單純的「 看門 」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者王麗琴／綜合報導

不少人在買房時若考量到安全以及便利性問題，通常會選擇有管理員的社區，不過房屋本身的條件也是重要考量。就有一名男網友表示，近期看中一間條件不錯的物件，但由於該房屋無管理員，因而與老婆產生意見分歧而卡關，想詢問大家有什麼方式可以說服老婆。沒想到貼文一出，網友一面倒勸原PO聽老婆的話，直言缺乏包裹與垃圾代收是現代生活的硬傷。

原PO在臉書社團「買房知識家」發文，透露近期自己相中一間很不錯、沒有管理員的房子，但老婆想要有管理員，雖然附近有超商、蝦皮店到店能解決包裹問題，但像掛號信件、垃圾問題等難題無法解決，無法滿足老婆方便倒垃圾與收件的需求，讓他十分苦惱的詢問大家「要怎麼說服老婆」。

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貼文一出大批網友力挺老婆，認為管理員真的有其必要性，「掛號信包裹沒人收蠻麻煩的，追垃圾車也是」、「這局我站在老婆這邊，老婆是對的，方便很多」、「預算夠的話，聽老婆的話是對的」、「有物業管理的社區，房價有價值」、「老婆是對的，管理員、垃圾場、天然瓦斯三件套，才有生活品質」。

也有人幽默的提出解決方案，「倒垃圾你倒、包裹你取、掛號信你領，這樣老婆就不會有意見了」、「你追垃圾車倒垃圾，老婆應該就會點頭了」、「換一個老婆如何？」

支持原PO的網友則以財務與隱私進行分析，「省下來的管理費可以買好幾個包」、「管理費很貴，日積月累都能出國了，去超商收包裹也一樣，管理員又不會幫妳送上樓」、「管理費一年下來蠻可觀的，除非你有閒錢」、「沒有管理員缺點是鄰居噪音、修繕沒人處理，但優點是省錢，而且買什麼不會整個社區都知道」。