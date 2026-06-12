3房+車位預算1000萬「買不到高雄新房」　他怒：房價被台積電炒高

▲台積電概念宅夯 。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

高雄楠梓因有台積電設廠，房價一飛沖天，大量工程師與高階技術人才陸續進駐。有網友哀怨，想在高雄楠梓高大特區買房，鎖定屋齡5年內、正3房含車位，總價900萬至1000萬元，卻遲遲找不到滿意的物件，都被台積電工程師買走了，崩潰直呼「我只要一個正常漲幅的房子！」

鎖定高大特區 千萬想買新三房



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網友在PTT發文，想在高大特區買房，理想條件是正3房、附車位，屋齡最好在5年以內，心目中合理價格則是900萬至1000萬元。其實早在2017年，他就開始觀望高大特區，曾看到三房含車位約700多萬元，不過之後因為台積電在楠梓設廠，許多工程師到高雄置產，導致房價不斷攀升，也失去買房的意願。

原PO進一步說明，心中理想房價並不是隨便喊，而是以一般受薪族的收入能力來估算。他認為，月薪6萬至7萬元在一般職場中已算中上水準，扣除日常生活開支與孝親費後，「要在10年內存到400萬幾乎不可能吧？」若一般上班族想存到300萬元頭期款，可能得出國工作5年才有機會達成；若以貸款7成推算，總價大約就是1000萬元左右，因此才會把價格訂在900萬至1000萬元。

貼文一出，掀起網友討論，「大家都知道價格是雙方合意下來的結果，又沒有人拿槍逼你買。別人覺得單價30、40、50萬都還是合理價，那除了嘲笑他們盤子外，好像也不能做什麼了」、「今天房價會漲到這個地步，而且還是七波信用管制下，代表就是有人有錢可以買」。

也有網友指出，「打不贏就加入他」、「單身且月收6、7萬的確算中上，但想要買5年內、3房含車位根本是越級打怪」、「別人勞動辛苦後，願意付出1200萬買你心儀的房子，請問你是賣家要賣誰？」