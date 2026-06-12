ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

3房+車位預算1000萬「買不到高雄新房」　他怒：房價被台積電炒高

▲▼台積電概念宅夯！北高雄房市起飛  「高大之森」坐享建設增值特快車 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台積電概念宅夯 。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

高雄楠梓因有台積電設廠，房價一飛沖天，大量工程師與高階技術人才陸續進駐。有網友哀怨，想在高雄楠梓高大特區買房，鎖定屋齡5年內、正3房含車位，總價900萬至1000萬元，卻遲遲找不到滿意的物件，都被台積電工程師買走了，崩潰直呼「我只要一個正常漲幅的房子！」

鎖定高大特區　千萬想買新三房

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在PTT發文，想在高大特區買房，理想條件是正3房、附車位，屋齡最好在5年以內，心目中合理價格則是900萬至1000萬元。其實早在2017年，他就開始觀望高大特區，曾看到三房含車位約700多萬元，不過之後因為台積電在楠梓設廠，許多工程師到高雄置產，導致房價不斷攀升，也失去買房的意願。

原PO進一步說明，心中理想房價並不是隨便喊，而是以一般受薪族的收入能力來估算。他認為，月薪6萬至7萬元在一般職場中已算中上水準，扣除日常生活開支與孝親費後，「要在10年內存到400萬幾乎不可能吧？」若一般上班族想存到300萬元頭期款，可能得出國工作5年才有機會達成；若以貸款7成推算，總價大約就是1000萬元左右，因此才會把價格訂在900萬至1000萬元。

貼文一出，掀起網友討論，「大家都知道價格是雙方合意下來的結果，又沒有人拿槍逼你買。別人覺得單價30、40、50萬都還是合理價，那除了嘲笑他們盤子外，好像也不能做什麼了」、「今天房價會漲到這個地步，而且還是七波信用管制下，代表就是有人有錢可以買」。

也有網友指出，「打不贏就加入他」、「單身且月收6、7萬的確算中上，但想要買5年內、3房含車位根本是越級打怪」、「別人勞動辛苦後，願意付出1200萬買你心儀的房子，請問你是賣家要賣誰？」

關鍵字：高雄房價台積電楠梓房市高大特區買房難

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

日本廢村奇蹟重生！　老屋「5房2廳月租6千」引移居潮

在日本各地面臨人口流失、面臨消失危機的「邊緣聚落」中，岐阜縣深山的一個小村莊卻逆勢寫下重生奇蹟！位於郡上市的「石徹白地區」雖然地處海拔700公尺、既沒有便利商店也沒有大眾運輸，卻憑藉著全村自主營運的「水力發電」，每年創造數百萬利潤回饋鄉里，甚至吸引大批年輕移居者前來，讓原本瀕臨廢校的小學重新傳出讀書聲。

4小時前

欠3個月房租還敢大聲　夫妻反嗆房東：又不是一年沒繳

國外一對夫妻檔拖欠房租長達3個月，當房東親自上門催款時，不但沒有歉意，反而態度惡劣大聲責罵房東，甚至理直氣壯地說「我們只是3個月沒付房租，說得好像一年沒付那樣」。影片在社群平台流傳之後，引發關注。

5小時前

3房+車位預算1000萬「買不到高雄新房」　他怒：房價被台積電炒高

高雄楠梓因有台積電設廠，房價一飛沖天，大量工程師與高階技術人才陸續進駐。有網友哀怨，想在高雄楠梓高大特區買房，鎖定屋齡5年內、正3房含車位，總價900萬至1000萬元，卻遲遲找不到滿意的物件，都被台積電工程師買走了，崩潰直呼「我只要一個正常漲幅的房子！」

5小時前

2人住「熱水器要13還16」？　網點關鍵：看用水需求

一個家庭人口多寡，也會影響到家電該如何購買。有民眾表示，近日和另一半要搬到小公寓，正在考慮熱水器該買多大的容量，對此有網友指出，應該先考慮平常的用水習慣，如果只有一個水龍頭需要出熱水，那買小的就足夠。

5小時前

淡江大橋通車「很給力」　在地房仲估：1年內每坪補漲5萬

淡江大橋通車，有效舒緩淡水交通壅塞問題，成為淡海新市鎮房市大利多。在地房仲表示，這2年淡海房價沒跌，就是大橋建設支撐，如今通車後不僅交通便利許多，特別是鄰近大橋的輕軌濱海沙崙站一帶，商圈熱鬧起來，房市備受看好，估1年內每坪房價將漲5萬元。

6小時前

月薪6萬「買千萬房」壓力大！她求問購屋門檻　專家給答案

近日有女網友發文提問，好奇需存多少錢才能購屋。她提到有民眾月薪6萬、存款200萬，試算購買1200萬的房子後，發現扣除房貸的生活費所剩無幾。這讓她納悶買房是否需千萬存款，並詢問若想在桃園或宜蘭買屋需多少錢？對此，信義房屋專家透露，可以先用2.5%利率來試算。

6小時前

全台最大好市多7/3開幕　地址公布網傻眼「Google找不到！」

全台最大海景「好市多」地址公布，卻讓網友找不到？好市多粉專宣佈，陪伴高雄會員20多年的高雄店，將於7月2日下午6時結束營業，7月3日正式搬遷至前鎮區智科路。不過由於智科路屬於新闢道路，不少網友發現《Google Maps》查不到路名，笑稱「導航找不到怎麼去？」

8小時前

獨／尹衍樑追思會實景曝光　8字主題呼應生前最大愛好

「乘風而來，向海而去」呼應潤泰集團總裁尹衍樑生前的航海愛好。今（12日）上午尹家人低調舉辦追思會，結束後，記者獨家進入會場，現場端莊又溫馨，背板區回顧了尹衍樑一生偉大的成就以及數不盡的善舉，此外還有一大片的留言牆，貼滿著大家對總裁的思念。

9小時前

「蜂蜜蛋糕炒飯」狂吸獵奇粉　新房東1900萬接手一半店面

蜂蜜蛋糕竟然也能炒飯？高雄老字號炒飯店因「蜂蜜蛋糕炒飯」在網路瘋傳，不少網友直呼「食物可以冷門但不能邪門」，再度爆紅一波，店面交易紀錄也意外曝光，根據實登顯示，該店舊址以總價1900萬元成交，信義房屋專家表示，該區餐飲業林立，地價80~120萬元。

11小時前

楊金龍一句「就到這裡」　國字輩建商：不需太樂觀

「現在房市就像在隧道裡，已看到出口的光，只要慢慢開、不亂飆，就會到出口。」國泰建設董事長張清櫆表示，雖然央行短期內不至於「大幅」鬆綁管制，不能太樂觀，但也不需太悲觀。

11小時前

黃仁勳霸氣喊：我不戴手錶　劉在錫一聽秒摘掉XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

全台最大好市多7/3開幕　地址..

獨／尹衍樑追思會實景曝光　8字..

「年租960萬燒肉名店」撐不住..

新青安2.0最新版本曝光　6改..

豐原「一票50年老屋」開價15..

咬牙買下台北房！2年後卻嘆「窮..

2人住熱水器要怎選？網點關鍵：..

從小吃到大！　20年「便當南霸..

「蜂蜜蛋糕炒飯」狂吸獵奇粉　新..

淡江大橋開通！他淡水買房喊「投..

ETtoday房產雲

最新新聞more

日本廢村老屋「5房2廳月租6千..

欠3個月房租還敢大聲　夫妻反嗆..

預算1000萬「買不到高雄新房..

2人住熱水器要怎選？網點關鍵：..

淡江大橋通車「很給力」　在地房..

她求問購屋門檻　專家給答案

全台最大好市多7/3開幕　地址..

獨／尹衍樑追思會實景曝光　8字..

「蜂蜜蛋糕炒飯」狂吸獵奇粉　新..

楊金龍一句「就到這裡」　國字輩..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366