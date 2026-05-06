20年老店再少一家！　「高雄版小北百貨」宣布熄燈8折出清

記者張雅雲／高雄報導

有高雄版小北百貨之稱的「東急屋五金百貨」，相當受在地人歡迎，新興區復興店已營業20年，全盛時期曾24小時營業，近日因租約到期，在大門口掛出紅布條，打出「結束營業8折全面出清」，不少在地人都十分唏噓。信義房屋專家表示，該區店面租金水準落差大。

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▲有高雄版小北百貨之稱的「東急屋五金百貨」，相當受在地人歡迎，復興店已營業20年。（圖／記者張雅雲攝）

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「東急屋五金百貨」主打一件就便宜，從五金雜貨、生活百貨到家庭用品一應俱全，相當受在地人歡迎，堪稱高雄版小北百貨，復興店位於新興區復興一路，根據該公司粉專透露，已營業20年，全盛時期還曾24小時營業，多年來已累積不少穩定客群。

近日店門口掛出紅布條，公告因租約到期「結束營業8折全面出清」，吸引不少老顧客前往搶購。店員透露，出清活動預計至5月底，若庫存提前去化，店面將直接熄燈。復興店結束營業後，該品牌在南部還有11間分店。

▲復興一路位於南高雄蛋黃區，復興路商家林立，商業機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

據查，該店1樓約108坪、2樓約120坪，屬於區域內少見的大坪數、大面寬店面，具備連鎖品牌常見的複合式使用型態，屋主為壽險業，從1995年取得至今，該店尚未釋出租賃、出售訊息。在地仲介預估，若重新招租，預估月租金約15~20萬元。

信義房屋市府復興店主任業務林彥輝表示，復興路位於南高雄蛋黃區，復興一路商家林立，商業機能發達，附近就是高雄捷運唯一紅橘線交會美麗島站，地段相當精華，空租率不高，且自從復興路可直通自由路後，帶來更多人車潮，沿線屋主對租金、房價提升也有不少期待。

▲「東急屋五金百貨」復興店熄燈小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

林彥輝指出，該區因發展早，屋齡偏高，屋齡至少30年以上，若以透天店面來看，1樓店面換算單坪1800~2000元，甚至有單價2000元以上紀錄，但一旦坪數放大至100~200坪起跳，承租門檻同步拉高，租金單價約800元上下。林彥輝說：「不過該區因屋齡偏高，屋況與裝修成本高，對承租方來說，前期投入壓力不小，也會拉長待租期。」

周邊中古大樓屋齡約30~40年，成交單價約20~25萬元；若為屋齡10年內大樓，單價約34~36萬元，因生活機能發達，也吸引不少自住客購屋，為商圈帶來穩定消費力。。

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