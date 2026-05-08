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在地富豪跨限貸門檻　捧近億現金掃入七期指標社區

▲▼寶輝中科 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲指標豪宅聚落七期與科技產業重鎮中科，近期皆出現大手筆交易，都是由台中在地富豪採現金價直接出手。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

富豪出手救房市！七期與中科生活圈，近期皆出現大手筆交易，皆由台中在地富豪採現金價直接出手。信義房屋專家認為，高資產族群進場，反映的並非短期投機，而是長線資產配置思維的回歸。

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高端房市走出「獨立行情」，根據最新實價登錄顯示，七期與中科，近期同步出現大手筆交易，都是由台中在地富豪採現金價直接出手。

其中，位於中科福科路的指標案「寶輝世紀莊園」，揭露一筆2樓戶總價4523萬元的交易，總坪數含車約76.02坪，扣除車位後單價直衝72.29萬元。

信義房屋中科東大店經理陳泱儒認為：「現階段高資產族群進場，反映的並非短期投機，反而是長線資產配置思維的回歸。現金交易的增加，也顯示市場正出現去槓桿化趨勢。」

▲▼寶輝中科 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「寶輝世紀莊園」2樓戶交易扣除車位後單價直衝72.29萬元，成為第一季西屯區單價王。（圖／記者陳筱惠攝）

高資產族群透過「無貸款」方式置產，除了避開豪宅限貸令外，更反映出市場游資依舊充沛。

此外，位於七期惠中路一段的「大陸丽格」也交易一筆高達8728萬元的成交，總坪數約140.71坪，拆算單價約為65.96萬元。近億元的交易也同樣是現金客出手。

▲▼ 台中豪宅,台中房市,「大陸麗格」，「大陸丽格」,台中房產,七期豪宅,台中七期,7期豪宅 。（圖／記者張菱育攝）

▲位於七期惠中路一段的「大陸丽格」也交易一筆高達8728萬元的成交，同樣是現金客出手。（圖／記者陳筱惠攝）

大台中不動產公會榮譽理事長王至亮分析：「經歷近2年景氣循環後，高資產族群將現階段視為資產布局的相對低點，開始以現金進場，且不受貸款與豪宅限縮影響，鎖定自住需求與長期置產。」

他指出：「這波買盤多來自中部在地企業主、工業區與製造業老闆。之所以集中在七期與中科周邊，關鍵在於交通建設成熟、公共設施完善，加上行政資源與百貨商圈密集，具備高度生活便利性與資產保值性。」

王至亮進一步表示：「目前市場並非全面性回溫，但從高端市場率先浮現，屬於領先指標。隨著部分資金來自股市獲利回流，預期下半年至明年，有望形成正向發展。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲經歷近2年景氣循環後，高資產族群反而將現階段視為資產布局的相對低點，開始以現金進場 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP308／海線房價衝4字頭是造神？　在地房仲直言：有人平轉也賣不掉

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關鍵字：台中豪宅高資產族現金交易七期中科房市行情

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