新店人埋單！單價9字頭　央北指標案半年賣破8成

▲新店央北指標案「華固譽誠」短短不到4個月，實登就揭露了235戶。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

央行第七波打房後，房市呈現明顯兩極化！雙北供給量有限的區域，仍頻傳銷售佳績，新店央北指標百億大案短短不到4個月，實登就揭露了235戶。代銷業者表示，該案半年銷售8成，高達5成比例為新店客，其中還有不少是央北的換屋族。

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房市買氣依舊低迷，但呈現明顯的個案表現。以區域來看，雙北由於供給量不多，成交量、價格相對穩健，甚至有個案仍繳出驚人的銷售成績，市場呈現兩極化。

據目前實價登錄資訊，新店央北指標新案「華固譽誠」交易時間落在11月到3月中，短短不到4個月時間，就成交高達235筆，相當驚人。價格方面，每坪均價94.4萬元，最高站上百萬元大關。

新聯陽副總邱俊陽表示：「該案總銷120億元，總計346戶，由於實價登錄時間差，目前實際已銷售8成，觀察買盤結構有5成都是在地人，主要為首換及父母買給小孩的族群，2成來自中永和，另外還有文山、北市南邊等區客戶，此外由於央北緊鄰北二高，也有竹科客出手。」

邱俊陽表示：「房地產市場講究供需，雙北地區供給量少、換屋需求強，市況就會穩定許多，預計下半年整體也會維持得差不多，而近來股市大漲，獲利了結資金一部分將轉入房市，接下來層峰豪宅市場有望轉熱。」

▲陳牧緯表示，目前新店央北新古屋釋出量稀少。（圖／記者項瀚攝）

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示：「新店央北新古屋釋出量稀少，很多屋主都是開高價掛在那邊，以實際成交價來看，帶基本裝潢或品牌建商的2房物件，行情已可達9字頭，華固譽誠均價約95萬元不算貴，因此熱賣。」

陳牧緯指出：「目前央北重劃區開發已相當飽和，線上個案不多，除了『華固譽誠』，僅剩『湯泉寶鈺』、『江陵天喆』，而下半年預計有2案進場，都已正在搭設接待中心，分別為江陵建設案以及昇陽建設案。」

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