北高雄隱藏版科技聚落！揭秘高大特區「遠雄一靚」2,432坪綠境　打造現代菁英嚮往的靜奢生活

▲高雄「遠雄一靚」坐落於機能成熟的高大特區藍田里，以純質居住氛圍吸引百萬年薪科技菁英入主。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

在北高雄城市版圖擴張的進程中，當大眾焦點仍停留在產業帶動的經濟數據時，一群對生活品質有著極致追求的專業人士，已悄然轉向尋找更具生命力的居住場域；位於高大特區藍田里核心的「遠雄一靚」，正是為了回應這種深層渴望而生。走進這裡，最直觀的感受是整齊劃一的棋盤式街廓，與市中心舊城區的喧囂擁擠形成強烈對比；這種純質的環境，自然吸引了高純度的菁英聚落在此扎根，鄰里成員多為年薪超過百萬的科技新貴或專業經理人。

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對於這群菁英而言，挑選居所代表的不光是財力門檻的跨越，更是一場關於生活價值觀與下一代遠見的篩選。當鄰居都是對美學、隱私有著相同堅持的族群，無形的人文資產就此形塑出優雅且理性的氛圍。教育資源同樣是置產時不容退讓的關鍵，「遠雄一靚」周邊備受期待的藍田雙語國小與高科實中近在咫尺，為孩子打造與國際接軌的成長環境。「科技人的遠見，在於贏在起跑點。」讓孩子的日常在充滿國際觀的學風中成長，正是這座社區送給父母最踏實的承諾。

高大特區機能全熟成！新台17線串聯「度假與繁華」的黃金比例

許多新興重劃區最令人卻步的是漫長的「生活荒漠期」，但高大特區藍田里卻是少見的機能熟成區。從「遠雄一靚」出發，短距離內即可抵達星巴克藍昌門市、UNIQLO楠梓店與家樂福楠梓店，滿足日常時尚與採買需求。此外，藏壽司、全聯、寶雅等連鎖品牌的進駐，更顯示出此地生活節奏在都會繁華與居家愜意之間取得了精準平衡，完成了「出則繁華、入則林蔭」的配置，讓住戶在享受現代生活便利的同時，依然能保有一份從容的生活餘裕。

要邁向頂尖住宅區少不了交通網絡的佈局，未來新台17線全線完工後，將成為串聯北高雄與市中心的核心廊道，「遠雄一靚」住戶能快速銜接左營高鐵站、高雄市立美術館、漢神巨蛋、義享天地以及未來的富邦BOT商圈。此外，社區周邊環繞著約26萬坪的高雄大學森林書卷氣息，周邊還有3.5公頃的藍田公園，這片浩瀚綠帶提供了清新的空氣與自然療癒力；在高效通勤與萬坪自然之間，「遠雄一靚」為科技菁英建構出如同度假Villa般的心靈安所。

2,432坪壯闊基地的「靜奢」實踐：安縵留白與三倍保固承諾

為了在2,432坪壯闊土地具象化「靜奢」質感，「遠雄一靚」聯手四位大師打造一座會呼吸的住宅。建築師林伯諭以「被動式建築」思維導入自然風與光影，結合袁宗南大師「見光不見燈」的燈光美學，避免刺眼眩光，讓住戶在踏入社區瞬間即能放鬆視覺。室內公設則由董姵圻總監致敬全球頂級酒店「安縵（Aman）」的留白哲學，搭配茉莉白石材營造洗練質感，並由高孟瑋設計師規劃1,500坪全齡綠境與退縮20米的林蔭大道，透過水景與廊道建構出隔絕塵囂的隱私儀式感。

除了地段與美學，遠雄建設在產品力上也展現深厚底蘊。全案規劃地上20層、地下3層的三棟建築，格局包含21至36坪的2至3房，總戶數466戶（住宅461戶／店面5戶）。結構採用SA級鋼筋接頭與連續壁防滲漏工法確保安全，並祭出優於業界標準的「防水5年、地壁磚10年、結構25年」三大保固服務。這種「三倍保固」的精神，代表遠雄對品質的絕對信心，更是讓住戶能安心追求高品質慢活生活的堅實後盾。美是懂得慢活，靜是流動的安定，回到「遠雄一靚」，讓回家成為每天最值得期待的心靈旅程。

遠雄一靚∣高大特區

接待會館：高雄市楠梓區藍田路1001號旁

洽詢專線：（07）365-8188

個案官網：https://www.fgrealty.tw/927st2