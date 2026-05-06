「只是想給孩子一個房間」　第二戶限貸6成卡死換屋族

圖、文／企劃特輯

近期房市政策持續緊縮，其中第二戶房貸成數限縮至六成，引發部分民眾反映實際生活需求與政策之間出現落差。隨著成家、生子與居住空間需求增加，不少原本自住的家庭在換屋過程中，面臨資金壓力突然提高的情況，尤其預售屋族群感受更為明顯。

有購屋族在街訪中表示，自己與太太結婚初期與父母同住，隨著父母年紀漸長，加上小孩出生，原本居住空間已明顯不足，因此四年前決定購入預售屋，希望透過分期工程款逐步累積自備款，讓換屋負擔更為平穩。然而，隨著房貸政策調整，該名民眾指出，當初購屋時是依照當時貸款條件評估財務能力，但到了交屋階段，卻面臨第二戶貸款成數下修至六成的情況，等同需額外準備兩成以上自備款，資金缺口瞬間擴大，「多出來的兩百多萬元，對一般上班族來說真的難以負擔」。

他進一步表示，這類情況對預售屋購屋族影響尤其明顯，「當初是合法購買、依既有制度規劃資金，但政策中途改變，卻沒有過渡或配套，讓很多人措手不及。」由於父母仍居住在原有房屋，且年紀較大無法協助資金調度，使家庭財務陷入兩難。「我們並沒有炒房，只是希望孩子能有自己的房間，」該名民眾坦言，目前不少像他一樣的家庭，其實是因家庭成長產生換屋需求，但在政策上卻被歸類為第二戶購屋，導致貸款條件大幅收緊，與實際居住需求產生落差。

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市場觀察指出，第二戶貸款限制原意在於抑制投資性需求與市場過度槓桿，但在實務執行上，確實出現部分自住換屋族群同樣受到影響的情況。尤其在近年房價上升與家庭結構改變下，「小換大」或「由與長輩同住轉為獨立居住」的需求逐漸增加，使政策效果與民生需求之間產生討論空間。市場人士進一步指出，預售屋購屋族從簽約到交屋往往歷時數年，期間若政策發生重大調整，卻未設置過渡機制，容易產生制度銜接落差。尤其第二戶貸款限制採即時適用方式，對於已進入履約階段的購屋人而言，等同在交屋前臨時提高資金門檻，對家庭資金規劃造成衝擊。

有不動產業者分析，目前市場上確實存在一群「非投資型第二戶」，其購屋動機主要來自家庭成長或生活需求，但在貸款條件一體適用的情況下，容易被納入同一管制範圍，進而提高換屋門檻。業界人士建議，未來政策在維持市場穩定的同時，可考慮針對「自住換屋族」設計更具彈性的認定機制，例如依持有年限、是否為唯一自住用途或家庭人口變化等條件進行區分，或對已簽約預售屋案件設置過渡條款，以降低政策調整對一般家庭的影響。

整體而言，在房市政策持續調整之際，如何在抑制投機與保障自住需求之間取得平衡，已成為重要課題。對於許多一般家庭而言，購屋不僅是資產配置，更是生活空間與家庭需求的延伸，政策如何回應這類實際需求，仍有待持續觀察與討論。

