ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「只是想給孩子一個房間」　第二戶限貸6成卡死換屋族

▲▼甲山林集團,房貸,購屋,第二戶。（圖／甲山林集團）

圖、文／企劃特輯

近期房市政策持續緊縮，其中第二戶房貸成數限縮至六成，引發部分民眾反映實際生活需求與政策之間出現落差。隨著成家、生子與居住空間需求增加，不少原本自住的家庭在換屋過程中，面臨資金壓力突然提高的情況，尤其預售屋族群感受更為明顯。

有購屋族在街訪中表示，自己與太太結婚初期與父母同住，隨著父母年紀漸長，加上小孩出生，原本居住空間已明顯不足，因此四年前決定購入預售屋，希望透過分期工程款逐步累積自備款，讓換屋負擔更為平穩。然而，隨著房貸政策調整，該名民眾指出，當初購屋時是依照當時貸款條件評估財務能力，但到了交屋階段，卻面臨第二戶貸款成數下修至六成的情況，等同需額外準備兩成以上自備款，資金缺口瞬間擴大，「多出來的兩百多萬元，對一般上班族來說真的難以負擔」。

他進一步表示，這類情況對預售屋購屋族影響尤其明顯，「當初是合法購買、依既有制度規劃資金，但政策中途改變，卻沒有過渡或配套，讓很多人措手不及。」由於父母仍居住在原有房屋，且年紀較大無法協助資金調度，使家庭財務陷入兩難。「我們並沒有炒房，只是希望孩子能有自己的房間，」該名民眾坦言，目前不少像他一樣的家庭，其實是因家庭成長產生換屋需求，但在政策上卻被歸類為第二戶購屋，導致貸款條件大幅收緊，與實際居住需求產生落差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市場觀察指出，第二戶貸款限制原意在於抑制投資性需求與市場過度槓桿，但在實務執行上，確實出現部分自住換屋族群同樣受到影響的情況。尤其在近年房價上升與家庭結構改變下，「小換大」或「由與長輩同住轉為獨立居住」的需求逐漸增加，使政策效果與民生需求之間產生討論空間。市場人士進一步指出，預售屋購屋族從簽約到交屋往往歷時數年，期間若政策發生重大調整，卻未設置過渡機制，容易產生制度銜接落差。尤其第二戶貸款限制採即時適用方式，對於已進入履約階段的購屋人而言，等同在交屋前臨時提高資金門檻，對家庭資金規劃造成衝擊。

有不動產業者分析，目前市場上確實存在一群「非投資型第二戶」，其購屋動機主要來自家庭成長或生活需求，但在貸款條件一體適用的情況下，容易被納入同一管制範圍，進而提高換屋門檻。業界人士建議，未來政策在維持市場穩定的同時，可考慮針對「自住換屋族」設計更具彈性的認定機制，例如依持有年限、是否為唯一自住用途或家庭人口變化等條件進行區分，或對已簽約預售屋案件設置過渡條款，以降低政策調整對一般家庭的影響。

整體而言，在房市政策持續調整之際，如何在抑制投機與保障自住需求之間取得平衡，已成為重要課題。對於許多一般家庭而言，購屋不僅是資產配置，更是生活空間與家庭需求的延伸，政策如何回應這類實際需求，仍有待持續觀察與討論。
 

關鍵字：甲山林集團房貸購屋第二戶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

離左營站超近！「福山安居」招租啟動　套房月租5460元起

中央社宅搶進南部半導體生活圈！住都中心12日宣布，第2季社宅招租正式啟動，本季釋出台南新市「新市安居」及高雄左營「福山安居」2案，共890戶，2案均位於南部S廊帶，信義房屋專家表示，「新市安居」是台南新市首案中央社宅，瞄準產業鏈上下游居住需求。

3小時前

【廣編】璟都有愛助台灣高球傳承　借台灣長青球員力量推動台灣高球發展

致力於深耕桃園建設並長期支持高爾夫運動發展的璟都建設機構，持續以企業力量投入體育推廣，今年再度攜手台灣長春職業高爾夫協會，第三年聯合舉辦「2026璟都長春名人賽」。透過賽事平台，借重長青職業球員的經驗與影響力，推動高球運動在台灣的傳承與發展。

4小時前

領3年租屋補助8萬竟遭追討！律師揭「4常見租屋地雷」曝自保關鍵

有民眾自述，連續申請3年租屋補助、累計領了近8萬元，沒想到近期卻因「租賃處非住家用稅率」被全數追討，讓他崩潰直呼「租屋已經夠辛苦了，為何還要被追殺？」對此，律師蘇家宏指出，租屋族收到追繳通知時，應先確認是真的不符規定，還是政府單位有所誤會，同時提醒租客，面對補助資格爭議、房東臨時加價等問題，不是只能默默接受，可以嘗試依法爭取自身權益。

4小時前

好市多起家厝新店來了　1.4萬坪海景店開幕期曝光

全台首間好市多高雄店因租約到期，從前鎮區中華五路「起家厝」搬遷至亞洲新灣區80期重劃區，新址占地約1.4萬坪，將打造全台最大海景好市多。根據Costco美國官網「New Locations」最新開店時程，名單中已出現「S Kaohsiung, TW」，預計7月開幕。

4小時前

14期爆「神仙打架」戰場　7大建商搶進2熱門地段

14期重劃區左下角的「敦和段」、「仁平段」吸納7大品牌建商，形成當前房市罕見的「神仙打架」氣勢。不過專家認為目前房市要好轉，得仰賴下半年。

6小時前

一場法會露端倪！　「護國神山」擴廠題材瞄向安定區

「護國神山」南科擴廠版圖再爆新進度！網路近期瘋傳「F22 P7祈福法會」現場照，拍攝地點就在安定區，被外界視為台積電新廠動工前重要訊號。由於F22系列原本是高雄廠代號，此次擴廠打破過去地域慣例，掀起民眾熱議。

7小時前

揭祕古亭麥當勞新房東！　「連鎖飯店老闆」砸3.5億掃進精華店面

麥當勞以3.5億元賣掉古亭門市店面，接手的是友友資產開發公司。揭秘該公司，負責人為潘仁德，過去在北部坐擁多家商旅飯店，其中包括長春路台北友友大飯店，雖然該處現已改名、但房產仍由潘持有，推測其轉當房東。此外潘仍握有飯店營運中，像是淡水的「觀海樓旅店」。

7小時前

被漢堡耽誤的地產大亨！　麥當勞3.5億賣255坪古亭門市

麥當勞以3.5億元出售古亭麥當勞，採售後回租。該建物包含1+2樓，共計255坪，買方是資產開發公司。在地房仲表示，該店面地段、廣告效益佳，估每月租金達70萬元。

9小時前

「地王級回憶」消失　鳳山89年喜餅起家厝3580萬求售

鳳山人從小吃到大的「吳記餅店」1937年成立，起家厝竟要出售！吳記一路從市場小攤做到南台灣最知名的喜餅品牌，這間89年歷史的老餅舖，有超過一甲子的光陰，都是從光遠總店起家，堪稱「起家厝」，如今開出3580 萬元出售。

9小時前

「配貨建案」轉手難！　他硬著頭皮配大坪數「現小賠求出場」

2年前在中部出現買房需「配貨」的事件，想要搶手的2房物件，就必須要找到買4房的購屋族來搭配，雖然後續業者澄清，但當時「搶貨」的屋主，現在又因政策影響，交屋之後的轉手之路似乎格外艱辛。

12小時前

【嚇鼠了啦】 誠品生活南西逛街「鼠從天降」民眾差點踩到嚇壞

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

好市多起家厝新店來了　1.4萬..

達人教用「1物」清潔窗戶　沒刮..

被漢堡耽誤的地產大亨！　麥當勞..

交屋即轉手　換約客1年慘賠52..

一場法會露端倪！　「護國神山」..

買5年空租5年！　連鎖咖啡「全..

熄燈2年！　「89帝王蟹」原址..

年收80萬「竟成買房主力？」　..

北部自然人1.1億南下買「天贊..

比進口車便宜　幸運兒每坪9萬標..

ETtoday房產雲

最新新聞more

離左營站超近！「福山安居」招租..

璟都有愛助台灣高球傳承

領3年租屋補助8萬竟遭追討！律..

好市多起家厝新店來了　1.4萬..

14期爆「神仙打架」戰場　7大..

一場法會露端倪！　「護國神山」..

揭祕古亭麥當勞新房東！　「連鎖..

被漢堡耽誤的地產大亨！　麥當勞..

「地王級回憶」消失　鳳山89年..

「配貨建案」轉手難！　他硬著頭..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366