農舍法拍「送太陽能模組」爆紅　8組人搶！溢價18%拍出

▲羽禾整合精緻農業位於屏東內埔的農業設施廠房，6日三拍開標，現場竟湧入8組人馬「大亂鬥」。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

法拍市場什麼都能賣，連農業設施也出現8搶1的法拍大戰。羽禾整合精緻農業位於屏東內埔的農業設施廠房，6日三拍開標，現場竟湧入8組人馬「大亂鬥」，最後由薛姓自然人豪氣加價406.38萬元，以總價2668.78萬元、單價16.3萬元搶下，溢價率直衝18%。

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根據法院筆錄揭露，該案債務人為「羽禾整合精緻農業股份有限公司」，拍賣原因為「拍賣抵押物」遭強制執行，該物件為位於內埔鄉科大路的合法農業設施，地坪高達1630.97坪、建坪為163.69坪，主要用途記載為集貨及包裝場所、農糧產品加工室。

6日三拍底價2262.4萬元，換算單價僅約12.43萬元。然而在8人競爭下，最終由自然人搶下，成交價衝上2668.78萬元，換算單價16.3萬元，溢價率高達18%。

▲該農舍鄰近屏東科大、交流道，生活機能便利。（圖／翻攝自Facebook／屏東科技大學）

透明房訊總經理陳慧瑜表示，「8搶1」主要是該標的不僅擁有大面積農地，更難得的是附帶了整套「生財工具」。根據法院公告清單，標的物包含288片太陽能模組、變流器及多組機電設備。在目前農業設施申請與興建成本雙漲的趨勢下，買家標到後即可現成使用，加上太陽能發電具備長期穩定的額外收益，讓此標案在三拍時顯得極具進場誘因。

大家房屋高屏澎東區經研會副會長古秀蘭表示，內埔科大路鄰近屏東科技大學，以及南二高內埔交流道，兼具生活機能，區域本就具備農業加工與相關產業基礎，若買方本身具備農業或能源相關背景，這類「土地＋廠房＋設備」一次到位，可大幅縮短建置期與投入成本，自然提高出手意願。

古秀蘭說：「該區目前農地行情每分約300萬元，換算單坪約0.9萬元，不過臨路農地釋出量也不多，以該物件成交價格來看，也算略低於區域行情。」

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