兩任屋主保不住資產　汐止知名山莊凶宅陷「法拍輪迴」

記者項瀚／台北報導

2年前以268萬元購入汐止知名山莊上一間凶宅，但隨即就淪為法拍屋，在去年4度流標。如今進入第二輪一拍，底價395萬元。專家表示，該物件的貓膩多，並推測要到三拍、四拍，拍出的機率較高。

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▲汐止知名山莊上一間凶宅2年前以268萬元交易 。（圖／記者項瀚攝）

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過去《ETtoday》報導，汐止知名山莊大樓區一間凶宅，2022年5月時曾遭法拍，最終由廖姓自然人以253萬元得標。他本來以500萬元出售該屋，但因「調解移轉」產權轉回廖手上，最終廖在2024年2月以268萬元賣給張姓自然人。

怎料，張姓自然人取得該凶宅後，該屋也在2025年6月流入法拍， 拍賣原因為拍賣抵押物，一拍底價766萬元，一路流標到4拍。近期該屋又進入第二輪法拍，一拍底價降至395萬元，權狀21.8坪，換算單價約18萬元，將在5月25日執行。

該凶宅抵押債權第一順位為汐止農會480萬元，之後還有兩筆陳姓自然人，金額分別為150萬元、450萬元。經查謄本，該屋所有權人不是張姓自然人，而是在2024年3月信託予陳姓自然人，推測其就是債權人之一。

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「廖姓自然人2024年賣給張姓自然人後，當初廖的汐止農會設定未塗銷，頗為罕見，推測廖、張存有關係人交易的可能性，或可能基於汐止農會擔保債權總金額特別高、貸款條件特別好，因此張選擇沿用前一手的貸款。」

黃瑋諭表示：「信託財產原則上不得法拍，但若屬於信託前已存在的擔保物權等狀況例外，以本次個案來看，陳姓自然人雖信託取得，但仍被法拍，且由於第一順位汐止農會的抵押債權金額高，若物件順利脫標後，陳恐怕也收不回完整債權。」

▲汐止知名山莊凶宅戶整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

為何該凶宅過去拍定價格、買賣成交價僅約200多萬元，但2025年一拍底價還是高達766萬元？寬頻房訊發言人徐華辰表示：「法院在認定拍賣物件底價時，以估價、房價行情為主要依據，不一定會把凶宅等特殊因素納入，畢竟筆錄中已有記載，消費者自有判斷。」

徐華辰指出：「該物件過去拍定價格為253萬元，某種程度已形成定錨作用，第二輪一拍底價395萬元仍難脫標，三拍降到252萬元、甚至四拍202萬元時較有機會。」

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