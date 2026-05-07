屏東百坪「台式牛排教父」熄燈半年　房東月開18萬求租

▲「孫東寶牛排」屏東林森路舊址去年10月熄燈，不少在地人都相當惋惜。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

平價牛排是不少人心中的經典台式美食，曾在全台快速展店、被稱為「台式牛排教父」的「孫東寶牛排」，屏東林森路舊址去年10月熄燈後，重新開出18.2萬元招租，已空租半年。專家分析，消費習性改變，愈來愈多民眾轉往量販店美食餐廳用餐。

《地產詹哥老實說》EP307／交屋海嘯來了！2028年前迎36萬戶 內行：抓穩議價黃金期

[廣告]請繼續往下閱讀...

「孫東寶牛排」主打平價台式，過去以百元排餐、濃湯、麵包等台灣人熟悉的經典組合打開知名度，曾在全台快速展店，成為不少家庭客、學生族熟悉的連鎖牛排品牌之一。

「孫東寶屏東林森店」位於屏東市林森路，根據《Google Maps》街景顯示，該店2020年開幕，地點屬市中心蛋黃區，沿線商家林立、商業機能成熟。不過該店去年10月熄燈後，不少在地人相當惋惜，目前屏東市僅剩家樂福屏東仁愛店PLUS館1家分店。

屋主已重新招租，根據租賃資料顯示，該店地坪149.74坪、建坪約90.17坪，在屏東市區屬少見大坪數店面，月租金開出18.2萬元，空租半年仍在招租中。

永義房屋屏東崇蘭文傳加盟店店東林敬恩表示，從市場觀察，賣場結合零售、美食街與停車機能，消費人數相對穩定，近年對餐飲品牌吸引力確實提高。林敬恩指出，以沿線店面行情來看，1樓店面坪數約25~30坪，月租金多落在2.8萬~3.2萬元；若為整棟出租，則依使用空間不同，約3.5~8萬元不等。

▲過去餐飲品牌偏好街邊大店面，靠招牌曝光與路過人潮撐場，現在部分餐飲業者從街邊店轉往賣場型據點。。（圖／記者張雅雲攝）

大家房屋高屏澎東區經研會副會長古秀蘭表示，林森路一帶雖位於市中心，周邊商業機能發達，但停車條件相對不便，對家庭客與聚餐型餐飲較吃力。

古秀蘭分析，過去餐飲品牌偏好街邊大店面，靠招牌曝光與路過人潮撐場，但現在消費習慣改變，停車便利、穩定客流與消費可以一次性購足變得更重要。量販店、百貨與大賣場能提供較穩定的人流，也讓部分餐飲業者從街邊店轉往賣場型據點。

該店以屏東市區店面來看，屬於少見大坪數餐飲空間。雖具備街邊曝光與完整營業腹地，但租金總額不低，後續承租業者大多會考量來客量、翻桌率與坪效，大型連鎖品牌較有機會承租。

《地產詹哥老實說》EP307／交屋海嘯來了！2028年前迎36萬戶 內行：抓穩議價黃金期