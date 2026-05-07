不甘示弱！差20公分　「台中第一高樓」之爭又反轉

記者陳筱惠／台中報導

台中「住宅第一高樓」之爭再度反轉！原由新美齊、允將建設送審中的南屯區超高層住宅案，以總高201.8公尺、52層樓，以100公分差距超車「聯聚玉衡大廈」，不過「聯聚玉衡大廈」再送環評資料顯示，因電梯緩衝，將再調高建築高度1.2公尺，讓總樓高來到202公尺，等於再以20公分微幅差距，重新奪回「台中第一高住宅」頭銜。

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▲台中「住宅第一高樓」之爭再度反轉！「聯聚玉衡大廈」將再調高建築高度1.2公尺，以20公分之差奪回「台中第一高住宅」頭銜。（圖／記者陳筱惠攝）

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此次高度攻防，也讓台中豪宅市場掀起「公分級競賽」，原先新美齊於2024年以總價38.83億元、每坪約338萬元，購入文心路原BMW保養廠1149坪土地，並整合允將持有的1183坪基地，規劃2棟地上52層、地下8層雙塔住宅，總戶數達1024戶，總銷推估突破400億元，被視為將改寫台中天際線的新地標。

▲「聯聚玉衡大廈」再送環評資料顯示，因電梯緩衝，將再調高建築高度1.2公尺。（圖／翻攝環境影響說明書 變更內容對照）

不過，目前興建中的「聯聚玉衡大廈」原規劃高度200.8公尺，近期送出環評，內容指出將再上修1.2公尺至202公尺，雖僅增加些微高度，卻足以重新奪回台中住宅最高樓寶座，目前此案審查中，尚未定案，但也顯示超高層豪宅市場對於「地標性」與「城市天際線象徵」的高度重視。

▲新美齊、允將建設送審中的南屯區超高層住宅案，以總高201.8公尺、52層樓。（圖／記者陳筱惠翻攝）

從目前公開模擬圖來看，新美齊、允將案採雙塔式設計，搭配大面積玻璃帷幕與層層退縮空中花園，強調垂直綠化與高端住宅意象；而聯聚常年以豪宅與地標型建築著稱，雙方在高度、外觀與品牌定位上形成正面交鋒。

住商不動產中區協理賴萬指出：「近年台中豪宅市場已從單純比地段、比坪數，逐漸轉向『比地標性』，尤其七期與南屯一帶土地稀缺，建築高度本身就代表品牌象徵與市場話題。」

七期豪宅房仲謝兒政則分析：「現在不只是拼豪宅，而是在拼城市記憶點。超高樓產品能否順利去化，除了地段與品牌外，還必須仰賴產品稀缺性與客層認同。」

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