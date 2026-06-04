賞屋「必看5角落」少花幾十萬　專家：越喜歡越要冷靜

▲漏水情境。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

很多人看房只顧著看客廳採光與漂亮裝修，卻容易忽略隱藏的維修成本。臉書粉專「Cosmo房產教練」發文建議看房先看5角落，才不會多花幾十萬的冤枉錢。

窗邊水痕與浴室頂部暗藏危機

「Cosmo房產教練」指出，看房第一個必拍重點是窗框四角，不只是看風景，更要檢查有無水痕、發黑或補漆色差。尤其在雙北老公寓，窗邊滲水往往在天晴時看不出來，若買後才發現外牆防水失靈，處理起來既耗時又傷財。第二，進浴室別只看磁磚新舊，務必拍下天花板與維修孔內部，確認有無樓上漏水留下的水漬或異味，否則日後鄰里協調與修繕壓力將接踵而來。

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▲天花板漏水示意圖。（圖／達志影像）

櫥櫃底部與水電管路決定成本

第三，廚房水槽下方也是誠實的角落，若打開櫃門發現木板底座膨起、聞到霉味或管線接頭有滴水痕，代表日常維護欠佳，住進去恐需拆除櫃體重做。第四，陽台則要觀察排水孔與牆底有無白華現象，預防大雨時水往室內倒灌。最後，一定要拍下電箱與插座，確認線路是否老舊、有無焦黑痕跡，畢竟現代家電用電量大，若線路需重拉，絕對是一筆龐大開銷。

「Cosmo房產教練」提醒，看房不是要靠感覺、而是要留下證據，越是喜歡的物件就越要逼自己冷靜，把那些不漂亮、不好拍、不會出現在廣告照片裡的角落看完。「因為買房最可怕的，不是當下多花 10 萬、20 萬。而是你以為自己買到的是一間可以直接住的房子，結果交屋後才發現，每一個角落都在跟你收錢。」