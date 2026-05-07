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手扶梯讓一道行走「母湯」！　行家揭關鍵數據勸兩側站立

捷運忠孝復興站,捷運,通勤（圖／記者張一中攝）

▲專家揭關鍵數據，指在電扶梯上不該讓一道行走。（示意圖／記者張一中攝）

記者項瀚／綜合報導

電扶梯、手扶梯上讓一道單側行走，是舊觀念！專家揭關鍵數據，指在電扶梯上不該讓一道行走，長期單側行走或站立，不僅讓整體運載效率下降27%，也可能因為受力不均，增加損耗。據調查，維持兩側受力均衡可延長設備壽命約20%。

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電扶梯上行走、單站一側的話題，在Threads脆上掀起熱議。通力台灣維保營運管理處協理黃宏仁直言：「電扶梯從設計之初，就不是供人行走的移動樓梯，而是一套為站立乘客設計的載運系統，不建議行走。

據媒體公開資料揭露，台北捷運近5年電扶梯事故累計高達835件，其中約39%與乘客在電扶梯上行走、踩空或奔跑直接相關。這意味著，若能降低在電扶梯上行走，將有機會大幅降低相關事故發生率。

此外，黃宏仁表示：「由於電扶梯踏階高度約20~23公分，遠高於一般樓梯約15~18公分的高度，在移動狀態下行走，容易導致視覺深度判斷誤差，增加踩空或跌倒風險。」

至於長期「單側站立、單側行走」，黃宏仁表示：「可能造成設備受力不均，使內部鏈條、踏階與驅動系統承受較不平均的負載，進而增加零件耗損與維護壓力。 」

經實測顯示，維持兩側受力均衡可延長設備壽命約20%。最重要的是，避免在電扶梯上行走，能為高齡者及孩童營造無壓力的搭乘空間，降低碰撞、推擠與意外發生機率，維護大眾乘梯安全。

▲▼北捷新埔站一處電扶梯釀30人慘摔意外後關閉至今。（圖／記者袁茵攝）

▲電扶梯長期「單側站立、單側行走」，可能造成設備受力不均。（示意圖／記者袁茵攝）

空出一側行走，真的比較有效率嗎？國際運輸實測數據顯示，電扶梯採取「兩側站立」時，每分鐘平均可運載141人，相較於傳統「一側行走、一側站立」的115人，運載效率大幅提升約27%。

黃宏仁表示：「行走者在電扶梯上需要更大的安全距離，反而可能造成空間閒置。當兩側同步站立時，能最大化踏階空間利用率，不僅有助於縮短電扶梯入口處的排隊時間，也能讓尖峰時段的人流更安全、順暢。」

不過，一位北捷通勤上班族表示：「一般在尖峰時段，若站在左側不行走，幾乎都會被後面的人念。」

事實上，日本名古屋市與埼玉縣已率先立法實施《電扶梯使用條例》，明確規範乘客須「站定不動」，並透過 AI 語音與 LED 投影標示強化執行。上海地鐵在扶手電梯乘梯須知中明確，「禁止行走或者奔跑」。而在香港，港鐵跟隨香港機電工程署建議，亦改為不建議在自動扶梯上行走，鼓勵乘客兩側站穩。

在台灣，台北捷運也全面轉向，將宣導重點調整為「兩側皆可站立」，標誌著台灣公共運輸已從單純的禮讓文化，正式邁入以安全與科學數據為核心的「全站立時代」。

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關鍵字：電扶梯手扶梯單側讓道行走通力台灣黃宏仁

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