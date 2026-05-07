為整併450坪停車場　建商2.9億打包左營3間店面

記者張雅雲／高雄報導

高雄高鐵特區鄰近台積電又有高鐵、百貨公司，大批建商積極獵地。根據實登，文川路有排店面，一口氣出現3間店面打包售出，地坪合計189坪，總價2億9155萬元成交，據查，買方為協勝發建設以自然人名義入手。信義房屋專家表示，該區商業區地價約150~180萬元。

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▲左營文川路有排店面，一口氣出現3間店面打包售出，總價2億9155萬元成交。（圖／記者張雅雲攝）

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高鐵特區位於左營區，近年受惠台積電設廠題材，結合高鐵左營站、新光三越百貨與明星學區等機能，隨產業進駐與人口紅利持續挹注，房、地價持續飆漲，吸引建商積極卡位。

根據實登，去年11月文川路有3間店面，地坪合計189坪，以總價2億9155萬元成交，並備註含租約，換算地價154.2萬元。目前3間店面僅臭臭鍋店營業，另外2間空置中，整體使用強度偏低，也讓整合開發條件更單純。據查，新買家為協勝發建設以黃姓自然人名義入手。

記者致電該公司詢問後續規劃，該公司回覆此次出手是為了整合後方停車場土地454.9坪，整合後可達643.9坪，至於規劃則不便透露。

▲高鐵左營站周邊近年在台積電設廠題材帶動下，持續吸引科技人與新店家進駐。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登揭露，其中2店2019年月租金約7.5萬、8.2萬元，在地仲介以3間店面月租金共20萬元預估，以總價換算，投報率僅0.8%，他直言，此類交易「不是看收租」，而是以土地資產為主，若以目前土地取得成本，加上營建、原物料與人力成本持續上揚，未來若推出新案，單價幾乎「6字頭起跳」。

▲文川路3間店面成交小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

信義房屋左營高鐵店業務曲怡沛表示，高鐵左營站周邊近年在台積電設廠題材帶動下，因距離廠區不遠，加上高鐵、百貨與成熟生活機能支撐，持續吸引科技人與新店家進駐，房價一路墊高，新案最高已站上6字頭，帶動建商積極獵地，商業區地價約每坪150~180萬元，主因在於區內「方正且具規模」的完整基地釋出稀少，價格具備支撐。

區域內以屋齡30年以上大樓為主，單價約27~30萬元；屋齡約5年內的大樓，成交行情約落在4字頭。至於自住買盤，主力多集中在單價30~35萬元區間，若搭配車位，總價帶普遍落在1000萬~1800萬元之間，成為目前市場最主流的成交帶。

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