2028京都房產新地標！38層「塔式大樓」挑戰限高　居民反應冷

▲日本京都清水寺三重塔。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

長期受到《景觀條例》嚴格保護、維持古樸風貌的京都街廓，正迎來歷史性的巨大轉變。鄰近京都市的向日市，目前正進行京都府內首座「塔式住宅」的建設工程，預計完工後高度將逼近地標京都塔，引發景觀破碎的疑慮。不僅如此，就連京都市中心也正研議放寬建築高度限制，讓這座古都的景觀保衛戰，陷入制度極限與都市發展的拉鋸。

府內首座塔式住宅動工 高度直逼「京都塔」

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正在JR向日町站前建設中的「J-Gran Tower 京都向日町」，預計於2028年7月完工。這棟地上38層、高約128公尺的超高層住宅，將成為京都府內最高的分售大樓，其高度更直逼131公尺高的京都塔。

儘管建案標榜交通便利，前往京都站僅需9分鐘，但預售示意圖中，超高層大樓聳立在古樸寺院與街景旁的畫面被公開後，隨即在社群媒體引發熱議，不少網友憂心表示「京都味消失了」。

不過，由於該案位於京都市外的向日市，加上周邊已有部分企業總部大樓，也有意見認為對景觀的影響相對有限。

京都市民冷眼旁觀：向日市根本不是京都

面對景觀爭議，京都市民的反應卻顯得有些冷淡。一名20多歲女性受訪時直言，向日市給人「什麼都沒有」的印象，對於蓋大樓僅表示「喔，是喔」；另一名60多歲男性則毒舌表示，京都車站和京都塔蓋好時，古京都美感就已終結，「而且向日市雖然在京都府，但在真正的京都人眼裡，那裡根本不是『京都』，隨便他們愛怎麼蓋就怎麼蓋吧。」

這種「置身事外」的態度也反映在房地產業。一名40多歲的不動產業者指出，京都市內因高度限制導致辦公室嚴重短缺，若周邊城市大量興建高樓，或許能促使京都市政府進一步放寬法規限制。

基礎設施綑綁民間開發 恐催生「都市難民」

然而，這項看似進步的開發案，卻讓當地居民感到不安。景觀與公害專家中島晃律師指出，這項計畫將公共基礎設施與民間開發案強行「綑綁」。原本居民期盼的車站東西側連通工程，被JR西日本要求必須與塔式大樓建設一併執行，「若不蓋大樓，就不做車站整建」，讓居民在公共利益前幾乎沒有選擇餘地。

中島律師更警告，超高層住宅進駐後，房價與租金將水漲船高，導致原本居住在此的中低收入戶因無法負擔而搬離，產生「都市難民」問題。此外，暴增的人口也將對當地鐵路運輸、托育設施與學校容量造成極大衝擊。

行政區分斷景觀法規 古都風貌面臨轉折點

目前爭議的核心在於「景觀沒有邊界，法規卻有界線」。雖然塔式大樓將大幅遮蔽京都車站遠眺的視覺美感與群山背景，但京都市的《景觀條例》無法跨行政區適用於向日市，導致京都市府對此無能為力。

與此同時，京都市內部也正醞釀變革，專家會議已建議將京都車站周邊的高度限制，從現行的31公尺放寬至最高60公尺。在維護傳統文化與追求城市經濟發展之間，京都的未來正站在關鍵的轉折點上。